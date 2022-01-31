Горячая акция для покерных сов: как заработать до 30 тысяч за ночь

PokerMatch разыграет между кэш-игроками 330 тысяч гривен в рамках акции Night Cash Drop. Рассказываем подробнее о правилах участия

PokerMatch запускает акцию Night Cash Drop / Фото: PokerMatch

Крупнейший онлайн-рум Украины PokerMatch не перестает радовать своих клиентов горячими турнирами и акциями. Так, в феврале компания проведет хедз-ап ивент, а также разыграет билеты на серию в Шарм-эль-Шейхе.

А дополнит эту коллекцию сюрпризов новая акция "Night Cash Drop", которая рассчитана на ночных любителей покера. Проходить она будет с 4 по 14 февраля, каждую ночь с 23:00 по 04:00.

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В этот период каждую ночь PokerMatch будет разыгрывать 30 тысяч гривен среди игроков за кэш-столами Холдема или Омахи. Всего же за 11 дней рум подарит игрокам 330 тысяч! Чтобы получить часть от кэш-дропа, необходимо выполнить три действия:

отыграть 15 или более рейковых раздач на любом лимите за одну сессию за столом

на момент выпадения кэш-дропа не находиться в ситауте;

начать или завершить раздачу не позднее чем за две минуты до кэш-дропа

Призовой фонд будет делиться между игроками в зависимости от лимита (от 0,25/0,5 грн). Подробные правила акции и расчета выигрыша можно узнать на официальном сайте PokerMatch.