Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Горячая акция для покерных сов: как заработать до 30 тысяч за ночь

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 16:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
PokerMatch разыграет между кэш-игроками 330 тысяч гривен в рамках акции Night Cash Drop. Рассказываем подробнее о правилах участия
PokerMatch запускает акцию Night Cash Drop
PokerMatch запускает акцию Night Cash Drop / Фото: PokerMatch

Крупнейший онлайн-рум Украины PokerMatch не перестает радовать своих клиентов горячими турнирами и акциями. Так, в феврале компания проведет хедз-ап ивент, а также разыграет билеты на серию в Шарм-эль-Шейхе.

А дополнит эту коллекцию сюрпризов новая акция "Night Cash Drop", которая рассчитана на ночных любителей покера. Проходить она будет с 4 по 14 февраля, каждую ночь с 23:00 по 04:00.

Реклама

Читайте также: Итоги серии PokerMatch UA Millions в отеле Premier Palace

В этот период каждую ночь PokerMatch будет разыгрывать 30 тысяч гривен среди игроков за кэш-столами Холдема или Омахи. Всего же за 11 дней рум подарит игрокам 330 тысяч! Чтобы получить часть от кэш-дропа, необходимо выполнить три действия:

  • отыграть 15 или более рейковых раздач на любом лимите за одну сессию за столом
  • на момент выпадения кэш-дропа не находиться в ситауте;
  • начать или завершить раздачу не позднее чем за две минуты до кэш-дропа

Призовой фонд будет делиться между игроками в зависимости от лимита (от 0,25/0,5 грн). Подробные правила акции и расчета выигрыша можно узнать на официальном сайте PokerMatch.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять