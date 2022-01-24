Почти 20 миллионов призовых и визит легенд! Итоги крупнейшей серии турниров в отеле Premier Palace

В Киеве подошла к концу серия PokerMatch UA Millions, которая подарила игрокам солидные призовые, а также невероятные эмоции и атмосферу

Серия PokerMatch UA Millions подарила игрокам незабываемые эмоции / Фото: PokerMatch

Вчера в Киеве подошла к концу первая крупнейшая серия 2022 года PokerMatch UA Millions. Организаторы провели 10 топовых ивентов в пятизвездочном киевском отеле Premier Palace.

Изначально была установлена общая гарантия 11 миллионов гривен, которая довольно уверенно была перебита. За все эти десять дней игроки разыграли аж 19,5 миллиона!

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На серию прибыли не только украинские спортсмены, но и гости из США, Израиля, Норвегии и многих других стран. В итоге два кубка отправились заграницу. Грузин Генри Хачапуридзе выиграл ивент РМ Millions Lets Fight, а белорус Михаил Любашко был сильнее всех в хайроллерском событии Progressive Heavyweight KO.

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Также серию PokerMatch UA Millions посетили две легенды покера – WSOP Леон Цукерник и Бертран Гроспелье. В честь их приезда был учрежден VIP-ивент Leon's Challenge, бай-ин которого составил немалые 150 тысяч гривен.

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Несмотря на это, в него было сделано 33 входа, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 4,5М. Победителем самого дорогого турнира в итоге стал опытный игрок Алексей Кравчук, заработавший 1,75 миллиона гривен.

Вишенкой серии стал Main Event, который вместе со стейджами длился семь дней. 316 входов позволили участникам разыграть аж 5,2 миллиона гривен, а победитель определился лишь вчера вечером. Им стал Сергей Попович, одолевший в хедз-апе Михаила Валигуру.

Причем в решающей раздаче Сергею улыбнулась удача, ведь его АТ переехали АJ Михаила за счет "десятки" на флопе. Правда, Попович все равно был фаворитом этой дуэли из-за большого преимущества в стеке и в итоге забрал приз – кубок Main Event и 1 миллион гривен. Трансляцию финалки можно увидеть здесь: