В Украине пройдет турнир по покеру по принципу Лиги чемпионов. Формат и правила участия

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch и Poker Competition League организуют хедз-ап ивент с гарантией 5 тысяч долларов. Рассказываем, как принять участие

PCL: Heads-Up PokerMatch Championship пройдет со 2 февраля по 4 апреля / Фото: PokerMatch

В воскресенье в киевском отеле Premier Palace завершилась первая крупная серия года PokerMatch UA Millions. А уже в феврале покер-рум начнет новый турнир PCL: Heads-Up PokerMatch Championship. Рассказываем подробнее об этом увлекательном ивенте.

КТО СЫГРАЕТ

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Участие в PCL: Heads-Up PokerMatch Championship примут известные покеристы и стримеры, а также любители этой игры. Пять мест в турнире будет разыграно в двух сателлитах (2-3 февраля), бай-ин которых составит всего 10 гривен.

ДАТА САТЕЛЛИТ ФОРМАТ ГАРАНТИЯ 2 февраля, 19:00 Open Qualification Round #1 Heads-up MTT-шутаут 2 билета в групповой раунд 3 февраля, 19:00 Open Qualification Round #2 MTT (6-макс) 3 билета в групповой раунд

ФОРМАТ

Соревнование пройдет в формате хедз-апа, который будет напоминать футбольную Лигу чемпионов. В турнире примут участие 32 игрока, которые будут разделены на 8 групп по четыре участника. Жеребьевка пройдет 4 февраля, во время нее будет разыгран еще один билет в ивент.

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На групповой стадии участники сыграют друг против друга в трех турах. Каждый матч продлится до пяти побед одного из игроков. При этом, в отличие от Лиги чемпионов, в плей-офф турнира попадут все участники.

После этого начнется игра на вылет. В плей-офф игроку нужно будет одолеть соперника в шести хедз-апах, чтобы пройти в следующую стадию.

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ПРИЗОВЫЕ

PCL: Heads-Up PokerMatch Championship завершится 4 апреля. В призах окажутся четверо лучших покеристов, которые разделят между собой призовой фонд 5 тысяч долларов. Половина от этой суммы достанется победителю. Вся выигранная сумма будет выплачена игрокам в виде турнирных денег на PokerMatch.

1 место – 2500 долларов + кубок

– 2500 долларов + кубок 2 место – 1500 долларов + медаль

– 1500 долларов + медаль 3 место – 750 долларов + медаль

– 750 долларов + медаль 4 место – 250 долларов

РАСПИСАНИЕ