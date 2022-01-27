В Украине пройдет турнир по покеру по принципу Лиги чемпионов. Формат и правила участия

В воскресенье в киевском отеле Premier Palace завершилась первая крупная серия года PokerMatch UA Millions. А уже в феврале покер-рум начнет новый турнир PCL: Heads-Up PokerMatch Championship. Рассказываем подробнее об этом увлекательном ивенте.
КТО СЫГРАЕТ
Участие в PCL: Heads-Up PokerMatch Championship примут известные покеристы и стримеры, а также любители этой игры. Пять мест в турнире будет разыграно в двух сателлитах (2-3 февраля), бай-ин которых составит всего 10 гривен.
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|ДАТА
|САТЕЛЛИТ
|ФОРМАТ
|ГАРАНТИЯ
|2 февраля, 19:00
|Open Qualification Round #1
|Heads-up MTT-шутаут
|2 билета в групповой раунд
|3 февраля, 19:00
|Open Qualification Round #2
|MTT (6-макс)
|3 билета в групповой раунд
ФОРМАТ
Соревнование пройдет в формате хедз-апа, который будет напоминать футбольную Лигу чемпионов. В турнире примут участие 32 игрока, которые будут разделены на 8 групп по четыре участника. Жеребьевка пройдет 4 февраля, во время нее будет разыгран еще один билет в ивент.
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На групповой стадии участники сыграют друг против друга в трех турах. Каждый матч продлится до пяти побед одного из игроков. При этом, в отличие от Лиги чемпионов, в плей-офф турнира попадут все участники.
После этого начнется игра на вылет. В плей-офф игроку нужно будет одолеть соперника в шести хедз-апах, чтобы пройти в следующую стадию.
ПРИЗОВЫЕ
PCL: Heads-Up PokerMatch Championship завершится 4 апреля. В призах окажутся четверо лучших покеристов, которые разделят между собой призовой фонд 5 тысяч долларов. Половина от этой суммы достанется победителю. Вся выигранная сумма будет выплачена игрокам в виде турнирных денег на PokerMatch.
- 1 место – 2500 долларов + кубок
- 2 место – 1500 долларов + медаль
- 3 место – 750 долларов + медаль
- 4 место – 250 долларов
РАСПИСАНИЕ
|ДАТА
|СТАДИЯ
|7-15 февраля
|Групповой раунд, 1 тур
|16-22 февраля
|Групповой раунд, 2 тур
|23 февраля – 6 марта
|Групповой раунд, 3 тур
|7-14 марта
|1/16 финала
|15-22 марта
|1/8 финала
|23-27 марта
|1/4 финала
|28-31 марта
|1/2 финала
|1-4 апреля
|Матч за третье место
|1-4 апреля
|Финал