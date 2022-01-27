Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже ✈ Новые правила въезда в ЕС
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В Украине пройдет турнир по покеру по принципу Лиги чемпионов. Формат и правила участия

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 17:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch и Poker Competition League организуют хедз-ап ивент с гарантией 5 тысяч долларов. Рассказываем, как принять участие
PCL: Heads-Up PokerMatch Championship пройдет со 2 февраля по 4 апреля
PCL: Heads-Up PokerMatch Championship пройдет со 2 февраля по 4 апреля / Фото: PokerMatch

В воскресенье в киевском отеле Premier Palace завершилась первая крупная серия года PokerMatch UA Millions. А уже в феврале покер-рум начнет новый турнир PCL: Heads-Up PokerMatch Championship. Рассказываем подробнее об этом увлекательном ивенте.

КТО СЫГРАЕТ

Реклама

Участие в PCL: Heads-Up PokerMatch Championship примут известные покеристы и стримеры, а также любители этой игры. Пять мест в турнире будет разыграно в двух сателлитах (2-3 февраля), бай-ин которых составит всего 10 гривен.

ДАТАСАТЕЛЛИТФОРМАТГАРАНТИЯ
2 февраля, 19:00Open Qualification Round #1Heads-up MTT-шутаут2 билета в групповой раунд
3 февраля, 19:00Open Qualification Round #2MTT (6-макс)3 билета в групповой раунд

ФОРМАТ

Соревнование пройдет в формате хедз-апа, который будет напоминать футбольную Лигу чемпионов. В турнире примут участие 32 игрока, которые будут разделены на 8 групп по четыре участника. Жеребьевка пройдет 4 февраля, во время нее будет разыгран еще один билет в ивент.

Реклама

Читайте также: Почему в Киеве можно проводить дорогие турниры по покеру

На групповой стадии участники сыграют друг против друга в трех турах. Каждый матч продлится до пяти побед одного из игроков. При этом, в отличие от Лиги чемпионов, в плей-офф турнира попадут все участники.

После этого начнется игра на вылет. В плей-офф игроку нужно будет одолеть соперника в шести хедз-апах, чтобы пройти в следующую стадию.

Реклама

ПРИЗОВЫЕ

PCL: Heads-Up PokerMatch Championship завершится 4 апреля. В призах окажутся четверо лучших покеристов, которые разделят между собой призовой фонд 5 тысяч долларов. Половина от этой суммы достанется победителю. Вся выигранная сумма будет выплачена игрокам в виде турнирных денег на PokerMatch.

  • 1 место – 2500 долларов + кубок
  • 2 место – 1500 долларов + медаль
  • 3 место – 750 долларов + медаль
  • 4 место – 250 долларов

РАСПИСАНИЕ

ДАТАСТАДИЯ
7-15 февраляГрупповой раунд, 1 тур
16-22 февраляГрупповой раунд, 2 тур
23 февраля – 6 мартаГрупповой раунд, 3 тур
7-14 марта1/16 финала
15-22 марта1/8 финала
23-27 марта1/4 финала
28-31 марта1/2 финала
1-4 апреляМатч за третье место
1-4 апреляФинал

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять