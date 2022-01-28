В Шарм-эль-Шейхе пройдет крупная покерная серия – отбор на нее пройдет в Украине

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch разыграет билеты на Sharm Poker Open, который состоится в курортном городе Египта в конце февраля

Sharm Poker Open состоится в Шарм-эль-Шейхе с 18 по 27 февраля / Фото: PokerMatch

Украинский покер-рум PokerMatch продолжает радовать своих клиентов крутыми сериями как в онлайне, так и в "живом" формате. Так, неделю назад компания завершила крупнейшую серию PokerMatch UA Millions.

А уже в конце следующего месяца состоятся новые офлайн-события. Правда, пройдут они не в Украине, а в более теплых краях. С 18 по 27 февраля в египетском Шарм-эль-Шейхе пройдет серия Sharm Poker Open.

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Организаторами выступят Всеукраинская федерация спортивного покера и Федерация покера Беларуси, совместно с PokerMatch. В программу войдут ивенты по Холдему, Омахе и OFC, которые будут проходить в пятизвездочном отеле Amwaj.

Расписание серии Sharm Poker Open

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Ожидаемый призовой фонд Sharm Poker Open составит 500 тысяч долларов, а гарантия Main Event – 150К. При этом попасть на Главное событие можно будет через онлайн-сателлиты на PokerMatch.

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Проходить они будут с 29 января по 19 февраля, а попасть на них можно будет даже бесплатно! Подробнее о правилах участия можно узнать на официальном сайте PokerMatch.