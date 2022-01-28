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У Шарм-ель-Шейху пройде велика покерна серія – відбір на неї пройде в Україні

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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28 січня, 17:02
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Найбільший покер-рум України PokerMatch розіграє квитки на Sharm Poker Open, що відбудеться в курортному місті Єгипту наприкінці лютого.
Sharm Poker Open відбудеться у Шарм-ель-Шейху з 18 по 27 лютого
Sharm Poker Open відбудеться у Шарм-ель-Шейху з 18 по 27 лютого / Фото: PokerMatch

Український покер-рум PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів крутими серіями як в онлайні, так і "живому" форматі. Так, тиждень тому компанія завершила найбільшу серію PokerMatch UA Millions .

А вже наприкінці наступного місяця відбудуться нові офлайн-події. Щоправда, пройдуть вони не в Україні, а в тепліших краях. З 18 по 27 лютого в єгипетському Шарм-ель-Шейху пройде серія Sharm Poker Open .

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Карта отеля Amwaj Oyoun Hotel And Resort 5 звезд (амвадж ойён отель энд ресорт) – Египет, Шарм Эль Шейх.

Організаторами виступлять Всеукраїнська федерація спортивного покеру та Федерація покеру Білорусі спільно з PokerMatch. У програму увійдуть івенти по Холдему, Омаху та OFC, які проходитимуть у п'ятизірковому готелі Amwaj.

Розклад серії Sharm Poker Open

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Очікуваний призовий фонд Sharm Poker Open складе 500 тисяч доларів, а гарантія Main Event – 150К. При цьому потрапити на Головну подію можна буде через онлайн-сателіти на PokerMatch.

Читайте також: В Україні пройде турнір з покеру за принципом Ліги чемпіонів

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Проходитимуть вони з 29 січня по 19 лютого, а потрапити на них можна буде навіть безкоштовно! Докладніше про правила участі можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch .

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