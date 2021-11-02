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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Эксперт PokerMatch зовет игроков на дуэль – новая горячая акция от покер-рума

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 ноября, 16:25
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Глеб Тремзин ждет "студентов", которые пройдут испытания, на экзамен, где можно выиграть 25 тысяч гривен
"Экзамен Тремзина" пройдет на PokerMatch
"Экзамен Тремзина" пройдет на PokerMatch

На выходных эксперт PokerMatch Глеб Тремзин провел именной турнир по Холдему, в котором было разыграно более 3 миллионов гривен. А уже в пятницу профи начнет новую акцию "Экзамен Тремзина".

Эксперт приготовил для клиентов интересные испытания. Если вы их выполните, сможете неплохо заработать, а трое самых лучших студентов сразятся с самим Глебом в хедз-апе.

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Что нужно для участия в акции? В любых турнирах по Холдему или Омахе с бай-ином от 100 гривен необходимо:

  • выбить 100 игроков
  • попасть 10 раз в IТМ
  • сгенерировать 500 гривен рейка

Выполнив все три миссии, игроки автоматически попадут во фриролл Tremzin's Exam Freeroll с гарантией 100 тысяч гривен. Таких турниров будет три и проходить они будут по четвергам с 11 по 25 ноября.

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Победитель каждого из фрироллов сможет сразиться с Тремзиным в дуэли и 26 ноября в 20:00. Победите эксперта? Приз в 25 000 гривен упадет вам на счет. Если проиграете, утешительный приз в 5 000 гривен также будет ваш. Подробные правила описаны на сайте PokerMatch. Удачи!

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