На PokerMatch разыграли более 3 миллионов гривен в именном турнире Глеба Тремзина

На выходных PokerMatch провел топовый турнир Tremzin's Double Million KO. Ивент прошел под именем одного из экспертов покер-рума Глеба Тремзина.
Событие вызвало большой ажиотаж, ведь еще до старта турнира была перебита гарантия в 2 миллиона гривен. В ивент было сделано 719 входов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 3,23 миллиона.
В призах оказалось 150 участников, однако сам Глеб до ITM так и не добрался. Эксперт отчаянно бился с оппонентами и даже выполнил три входа в турнир.
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Его вылеты принесли трем участникам по 5 тысяч гривен призовых в качестве награды за нокаут эксперта. В итоге за финальным столом оказалось восемь игроков, а победу праздновал игрок salas19921105 по имени Виталий.
За победу и нокауты покерист сумел заработать 217,6 тыс. грн, однако раннер-ап ивента ZLIR сумел выиграть больше – 232 тысячи. Все дело в том, что он совершил больше нокаутов, а в концовке игры четверо участников заключили сделку. Видеозапись финалки доступна здесь.
Результаты финального стола Tremzin's Double Million KO :
|Место
|Ник игрока
|Призовые
|Нокауты
|1
|salas19921105
|195 155 грн
|22 500 грн
|2
|ZLIR
|192 098 грн
|40 000 грн
|3
|menzok
|169 498 грн
|20 000 грн
|4
|runner1
|150 023 грн
|20 000 грн
|5
|colossus
|71 900 грн
|7 500 грн
|6
|28greek999
|57 520 грн
|17 500 грн
|7
|frutosex
|41 702 грн
|12 500 грн