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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Експерт PokerMatch кличе гравців на дуель – нова гаряча акція від покер-руму

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 листопада, 16:25
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Гліб Тремзін чекає "студентів", які пройдуть випробування, на іспит, де можна виграти 25 тисяч гривень
"Іспит Тремзіна" пройде на PokerMatch
"Іспит Тремзіна" пройде на PokerMatch

На вихідних експерт PokerMatch Гліб Тремзін провів іменний турнір з Холдему, у якому було розіграно понад 3 мільйони гривень А вже у п'ятницю профі розпочне нову акцію "Іспит Тремзіна".

Експерт приготував для клієнтів цікаві випробування. Якщо ви їх виконаєте, зможете непогано заробити, а троє найкращих студентів зіграють із самим Глібом у хедз-апі.

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Що потрібне для участі в акції? У будь-яких турнірах з Холдему або Омахи з бай-іном від 100 гривень необхідно:

  • вибити 100 гравців
  • потрапити 10 разів у ІТМ
  • згенерувати 500 гривень рейка

Виконавши всі три місії, гравці автоматично потраплять у фрірол Tremzin's Exam Freeroll з гарантією 100 тисяч гривень. Таких турнірів буде три і проходитимуть вони щочетверга з 11 по 25 листопада.

Читайте також: PokerMatch проведе дві тематичні акції з крутими призами

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Переможець кожного з фріролів зможе битися з Тремзіним у дуелі та 26 листопада о 20:00. Переможете експерта? Приз 25 000 гривень впаде вам на рахунок. Якщо програєте, втішний приз у 5 000 гривень також буде вашим. Детальні правила описані на сайті PokerMatch. Успіхів!

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