Експерт PokerMatch кличе гравців на дуель – нова гаряча акція від покер-руму

Гліб Тремзін чекає "студентів", які пройдуть випробування, на іспит, де можна виграти 25 тисяч гривень

"Іспит Тремзіна" пройде на PokerMatch

На вихідних експерт PokerMatch Гліб Тремзін провів іменний турнір з Холдему, у якому було розіграно понад 3 мільйони гривень А вже у п'ятницю профі розпочне нову акцію "Іспит Тремзіна".

Експерт приготував для клієнтів цікаві випробування. Якщо ви їх виконаєте, зможете непогано заробити, а троє найкращих студентів зіграють із самим Глібом у хедз-апі.

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Що потрібне для участі в акції? У будь-яких турнірах з Холдему або Омахи з бай-іном від 100 гривень необхідно:

вибити 100 гравців

потрапити 10 разів у ІТМ

згенерувати 500 гривень рейка

Виконавши всі три місії, гравці автоматично потраплять у фрірол Tremzin's Exam Freeroll з гарантією 100 тисяч гривень. Таких турнірів буде три і проходитимуть вони щочетверга з 11 по 25 листопада.

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Переможець кожного з фріролів зможе битися з Тремзіним у дуелі та 26 листопада о 20:00. Переможете експерта? Приз 25 000 гривень впаде вам на рахунок. Якщо програєте, втішний приз у 5 000 гривень також буде вашим. Детальні правила описані на сайті PokerMatch. Успіхів!