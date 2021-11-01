На PokerMatch розіграли понад 3 мільйони гривень в іменному турнірі Гліба Тремзіна

На вихідних PokerMatch провів топовий турнір Tremzin's Double Million KO. Івент пройшов під ім'ям одного з експертів покер-руму Гліба Тремзіна.
Подія викликала великий ажіотаж, адже ще до старту турніру було перебито гарантію 2 мільйони гривень. У івент було зроблено 719 входів, що дозволило наростити призовий фонд до позначки 3,23 мільйона.
У призах опинилося 150 учасників, проте сам Гліб до ITM так і не дістався. Експерт відчайдушно бився з опонентами і навіть виконав три входи до турніру.
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Його вильоти принесли трьом учасникам по 5 тисяч гривень призових як нагороду за нокаут експерта. У підсумку за фінальним столом опинилося вісім гравців, а перемогу святкував гравець salas19921105, на ім'я Віталій.
За перемогу та нокаути покерист зумів заробити 217,6 тис. грн, однак раннер-ап івента ZLIR зумів виграти більше – 232 тисячі. Вся річ у тім, що він здійснив більше нокаутів, а в кінці гри четверо учасників уклали угоду . Відеозапис фіналу доступний тут.
Результати фінального столу Tremzin's Double Million KO :
|Місце
|Нік гравця
|Призові
|Нокаути
|1
|salas19921105
|195 155 грн
|22 500 грн
|2
|ZLIR
|192 098 грн
|40 000 грн
|3
|menzok
|169 498 грн
|20 000 грн
|4
|runner1
|150 023 грн
|20 000 грн
|5
|colossus
|71 900 грн
|7 500 грн
|6
|28greek999
|57 520 грн
|17 500 грн
|7
|frutosex
|41 702 грн
|12 500 грн