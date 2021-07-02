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Два украинца продолжают борьбу за миллионные призовые на покерном турнире в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
2 июля, 00:10
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Павел Векслер и Валентин Шабельник вошли в число лучших на ивенте Wynn Millions, который проходит в американском "городе грехов"
Павел Векслер - украинский покерист из Крыма
Павел Векслер - украинский покерист из Крыма / Фото: Академия покера

В эти дни в Лас-Вегасе проходит крупный турнир Wynn Millions с общим призовым фондом 13,3 миллиона долларов. По итогу трех дней из 1328 игроков в ивенте остались 61.

Уже покинули турнир двое его изначальных фаворитов – Даниэль Негреану, Джейсон Кун и Брин Кенни, который драматично вылетел с фулл-хаусом. Из "тяжеловесов" покерного мира в ивенте остаются Франк Фунаро, Джон Риордан, Алекс Фоксен, а также украинцы Павел Векслер и Валентин Шабельник.

Завтра же начнется четвертая сессия турнира, в котором 61 покерист разделятся на восемь столов. Самым большим стеком на данный момент располагают Энтони Маркес, Ральф Перри и Энтони Хантсман (по 1,9 миллиона). Также среди фаворитов ивента остаются Сантьяго Сориано (1,8 миллиона) и очаровательная Мария Хо (1.7 миллиона).

Что же касается наших соотечественников, то Павел располагает стеком 735 тысяч, а Валентин – 325 тысяч. Напомним, что победитель турнира получит 2 миллиона долларов.

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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
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