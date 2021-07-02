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Два українця продовжують боротьбу за мільйонні призові на покерному турнірі в Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
2 липня, 00:10
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Павло Векслер та Валентин Шабельник увійшли в число найкращих на івенті Wynn Millions, який проходить в американському "місті гріхів"
Павло Векслер - український покерист з Криму
Павло Векслер - український покерист з Криму / Фото: Академия покера

У ці дні в Лас-Вегасі проходить великий турнір Wynn Millions із загальним призовим фондом 13,3 мільйона доларів. За підсумком трьох днів з 1 328 гравців в івенті залишилися 61.

Уже залишили турнір двоє його початкових фаворитів – Даніель Негреану, Джейсон Кун та Брін Кенні, який драматично вилетів з фул-хаусом. З "важковаговиків" покерного світу у івенті залишаються Франк Фунарі, Джон Ріордан, Алекс Фоксен, а також українці Павло Векслер та Валентин Шабельник.

Завтра ж почнеться четверта сесія турніру, в якому 61 покеристи розділяться на вісім столів. Найбільшим стеком на цей момент володіють Ентоні Маркес, Ральф Перрі та Ентоні Хантсман (по 1,9 мільйона). Також серед фаворитів івенту залишаються Сантьяго Соріано (1,8 мільйона) та чарівна Марія Хо (1,7 мільйона).

Що ж стосується наших співвітчизників, то Павло у своєму розпорядженні стеком 735 тисяч, а Валентин – 325 тисяч. Нагадаємо, що переможець турніру отримає 2 мільйони доларів.

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