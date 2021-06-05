Марія Хо штурмує вершини покеру – фото чарівної красуні

Нещодавно ми познайомили вас з чарівною Лів Боері, яка є однією з найкращих покеристок світу. Сьогодні пропонуємо вам ближче познайомитися з ще однією представницею прекрасної статі з карткового світу – Марією Хо.
Народилася 6 березня 1983 року
Громадянство : США
Загальний дохід : 3,9 мільйона доларів
Досягнення : 1 перемога в World Poker Tour (WPT) на турнірі Los Angeles Poker Classic
Марія народилася в родині уродженців Тайваню, які емігрували в США. Дівчина почала грати в покер ще в коледжі та поступово переходила до ігор на високих лімітах. Поки не зібрала достатній банкролл для початку професійної кар'єри.
Блискучим її шлях у покері не назвеш, проте Хо кілька разів доводила статус однієї з найкращих гравчинь світу. У 2007 році на WSOP Main Event Марія посіла 38 місце з призовими у 237,8 тисячі доларів. Це був найкращий результат серед жінок на тому турнірі.
Проривом для Хо став 2011 рік. У січні дівчина стала віцечемпіонкою Aussie Millions Poker Championship, а через півроку покеристка дійшла до хедз-ап на WSOP в Лас-Вегасі. Все ж Марія зупинилася за крок від браслета, піднявши на тому турнірі 540 тисяч американських грошей.
ЦІКАВИЙ ФАКТ: Марія Хо зустрічається з іншою зіркою покеру – німецьким гравцем Райнером Кемпе, чия загальна сума призових за кар'єру перевищує 21 мільйон.
Друге місце на WSOP у 2011 році і були її найбільшими призовими в кар'єрі. Крім покеру дівчина попрацювала телеведучою в реаліті-шоу "Дивовижна гонка" та "Американський ідол", а також стала одним з авторів книги "Успішні жінки в покері". Крім того, Марія активно веде свою сторінку в Instagram, радуючи підписників своїми класними фотографіями.