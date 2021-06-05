Марія Хо штурмує вершини покеру – фото чарівної красуні

Американка китайського походження входить в когорту найкращих гравчинь у покер і зачаровує підписників в Instagram

Чарівна Марія Хо зарекомендувала себе однією з найкращих покеристок світу / Фото: Instagram Марії Хо

Нещодавно ми познайомили вас з чарівною Лів Боері, яка є однією з найкращих покеристок світу. Сьогодні пропонуємо вам ближче познайомитися з ще однією представницею прекрасної статі з карткового світу – Марією Хо.

Народилася 6 березня 1983 року

Громадянство : США

Загальний дохід : 3,9 мільйона доларів

Досягнення : 1 перемога в World Poker Tour (WPT) на турнірі Los Angeles Poker Classic

Марія народилася в родині уродженців Тайваню, які емігрували в США. Дівчина почала грати в покер ще в коледжі та поступово переходила до ігор на високих лімітах. Поки не зібрала достатній банкролл для початку професійної кар'єри.

Блискучим її шлях у покері не назвеш, проте Хо кілька разів доводила статус однієї з найкращих гравчинь світу. У 2007 році на WSOP Main Event Марія посіла 38 місце з призовими у 237,8 тисячі доларів. Це був найкращий результат серед жінок на тому турнірі.

Проривом для Хо став 2011 рік. У січні дівчина стала віцечемпіонкою Aussie Millions Poker Championship, а через півроку покеристка дійшла до хедз-ап на WSOP в Лас-Вегасі. Все ж Марія зупинилася за крок від браслета, піднявши на тому турнірі 540 тисяч американських грошей.

ЦІКАВИЙ ФАКТ: Марія Хо зустрічається з іншою зіркою покеру – німецьким гравцем Райнером Кемпе, чия загальна сума призових за кар'єру перевищує 21 мільйон.

Друге місце на WSOP у 2011 році і були її найбільшими призовими в кар'єрі. Крім покеру дівчина попрацювала телеведучою в реаліті-шоу "Дивовижна гонка" та "Американський ідол", а також стала одним з авторів книги "Успішні жінки в покері". Крім того, Марія активно веде свою сторінку в Instagram, радуючи підписників своїми класними фотографіями.