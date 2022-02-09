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Древний Египет зовет! Как сыграть в покер в "Царстве Анубиса" и заработать до 30 тысяч

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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9 февраля, 15:55
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Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch приглашает игроков поучаствовать в увлекательной гонке за призами. Рассказываем правила акции
Михаил Потемкин приглашает в свое "Царство Анубиса"
Михаил Потемкин приглашает в свое "Царство Анубиса" / Фото: PokerMatch

На прошлой неделе PokerMatch представил трех резидентов. Одним из них стал дипломированный полиграфолог, а также мастер кэш-игр в покер Михаил "BlackStack94" Потемкин.

Также покерист ведет блог "Царство Анубиса" на GipsyTeam. Игрок не стал терять время и совместно с PokerMatch подготовил для клиентов крутую акцию, названную в честь своего блога.

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Суть ее состоит в рейк-гонке, которая пройдет с 15 февраля по 15 марта. За это время в акции "Царство Анубиса" будет разыграно аж 120 тысяч гривен между самыми активными кэш-игроками. Как принять участие?

Главное условие – играть за кэш-столами на PokerMatch на лимитах 2,5/5 грн или 5/10 грн. У акции будет четыре зачетных периода:

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  • 5 февраля – 22 февраля
  • 22 февраля – 1 марта
  • 1 марта – 8 марта
  • 8 марта – 15 марта

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В каждом из них будет составлен свой лидерборд на основе сгенерированного рейка (комиссии с каждой раздачи) за кэш-столами. За каждую 1 грн рейка покеристы будут получать по одному (лимит – 2,5/5 грн) или два (лимит – 5/10 грн) очка.

ТОП-12 игроков каждого периода разделят между собой 30 тысяч гривен, победителю же достанется 7,5К. Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.

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