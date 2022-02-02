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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

По мотивам фильма с Томом Крузом: как выиграть 25 тысяч в украинском покер-руме

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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2 февраля, 17:56
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PokerMatch проведет акцию для любителей Windfall-турниров, в ходе которой можно выиграть крупную сумму. Рассказываем, как это сделать
Степан Осиновский предлагает клиентам PokerMatch принять участие в новой акции
Степан Осиновский предлагает клиентам PokerMatch принять участие в новой акции / Фото: PokerMatch

Крупнейший рум страны PokerMatch запускает новую акцию для своих клиентов. Недавно компания начала раздавать до 30 тысяч гривен любителям ночных ивентов.

Теперь же покер-рум совместно с экспертом Степаном Осиновским будет разыгрывать 25 тысяч гривен в Windfall-турнирах в рамках акции "Миссия выполнима". Старт – 4 февраля. Как принять участие?

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Достаточно просто играть в Windfall-ивентах по Холдему в дни, когда Степан ведет свои стримы (их анонсы появляются в Telegram-канале PokerMatch), а также в течение двух дней после эфиров. Бай-ин турниров – от 5 до 2500 гривен.

Сгенерировав определенный рейк, игроки получат один из четырех видов Козырной карты – Hyper, Silver, Gold, Diamond. Чем больше игрок скопил рейка, тем выше его карта.

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Бай-инСумма рейкаНазвание Карты
5 / 10 / 20 грн10 грнHyper card
50 / 100 грн50 грнSilver card
200 / 500 грн200 грнGold card
1 000 / 2 500 грн500 грнDiamond card

По этим Козырным картам игроки и будут вытягивать призы – от 1 гривны до 25 тысяч ТМ. Опять же, более высокий номинал карты даст вам больше шансов на более крупный выигрыш. Подробнее о правилах акции можно узнать на сайте PokerMatch.

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