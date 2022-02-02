По мотивам фильма с Томом Крузом: как выиграть 25 тысяч в украинском покер-руме

Крупнейший рум страны PokerMatch запускает новую акцию для своих клиентов. Недавно компания начала раздавать до 30 тысяч гривен любителям ночных ивентов.
Теперь же покер-рум совместно с экспертом Степаном Осиновским будет разыгрывать 25 тысяч гривен в Windfall-турнирах в рамках акции "Миссия выполнима". Старт – 4 февраля. Как принять участие?
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Достаточно просто играть в Windfall-ивентах по Холдему в дни, когда Степан ведет свои стримы (их анонсы появляются в Telegram-канале PokerMatch), а также в течение двух дней после эфиров. Бай-ин турниров – от 5 до 2500 гривен.
Сгенерировав определенный рейк, игроки получат один из четырех видов Козырной карты – Hyper, Silver, Gold, Diamond. Чем больше игрок скопил рейка, тем выше его карта.
|Бай-ин
|Сумма рейка
|Название Карты
|5 / 10 / 20 грн
|10 грн
|Hyper card
|50 / 100 грн
|50 грн
|Silver card
|200 / 500 грн
|200 грн
|Gold card
|1 000 / 2 500 грн
|500 грн
|Diamond card
По этим Козырным картам игроки и будут вытягивать призы – от 1 гривны до 25 тысяч ТМ. Опять же, более высокий номинал карты даст вам больше шансов на более крупный выигрыш. Подробнее о правилах акции можно узнать на сайте PokerMatch.