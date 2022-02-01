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Как заработать на покерных блогах

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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1 февраля, 14:01
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Топовый рум Восточной Европы PokerMatch и популярный покерный портал Cardmates проводят конкурс блогеров с крутыми призами
PokerMatch и Cardmates разыграет 5 тысяч долларов среди блогеров
PokerMatch и Cardmates разыграет 5 тысяч долларов среди блогеров / Фото: PokerMatch

PokerMatch продолжает популяризировать спортивный покер в разных сферах. Рум не только проводит акции и большие турнирные серии, но и стимулирует игроков развиваться в других направлениях.

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Сейчас огромной популярностью пользуется конкурс покерных блогеров, который при поддержке PokerMatch проходит на популярном покерном портале Cardmates.net. Принять участие в конкурсе Cardmates Bloggers Challenge могут все желающие.

Писать блоги можно на любые темы, связанные с покером. Истории игр онлайн или вживую, невероятные раздачи, рассказы о покерных марафонах или просто забавные моменты покерной карьеры, талантливо описанные автором, обязательно по достоинству оценят читатели портала. А лучших блогеров каждый месяц ждут 5000 долларов.

"Мы всегда готовы поддержать проекты, которые делают покер более понятным и человечным. Конкурс блогеров на Cardmates – именно такой, и его популярность – лишнее тому подтверждение. Писать о покере можно по-разному, главное, чтобы это было необычно, познавательно и интересно комьюнити", – говорят в PokerMatch.

Портал Cardmates, основанный в 2013 году, уделяет большое внимание не только покерным новостям, но и внутренней жизни комьюнити, обучающим программам и аналитике.

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Также портал старается зарекомендовать себя на стриминговом поприще. Ежедневно все действующие тренеры команд и приглашённые гости стримят свою игру для всех желающих на канале проекта.

"Мы не понаслышке знаем, с каким количеством предрассудков сталкиваются игроки в покер. Поэтому главной идеей проекта было создание не просто форума, а целого отдельного мира, благодаря которому каждый игрок был бы услышан другими. Так что, безо всяких сомнений, Cardmates.net – это место, где понимают игроков", – говорит CEO портала Иван Скобелев.

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