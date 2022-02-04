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Украинский покер-рум назвал имена трех резидентов. Кто они и чем будут заниматься

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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4 февраля, 15:57
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Крупнейший рум Украины PokerMatch пригласил в свою команду Илью Лапидуса, Яну Горскую и Михаила Потемкина. Знакомимся поближе с командой резидентов
Михаил Потемкин (слева), Яна Горская (по центру) и Илья Лапидус (справа)
Михаил Потемкин (слева), Яна Горская (по центру) и Илья Лапидус (справа) / Фото: PokerMatch

Украинский покер-рум PokerMatch продолжает пополнять свою команду новыми крутыми личностями. Прошлым летом рум представил трех экспертов, а уже осенью утвердил шоумена Дядю Жору и чемпиона WSOPE Михаила Гутого в качестве амбассадоров.

Сегодня же PokerMatch назвал имена трех резидентов, которые будут популяризировать спортивный покер в разных сферах жизни. Ими стали Илья Лапидус, Яна Горская и Михаил Потемкин. Предлагаем познакомиться с ними поближе.

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Одессит Илья Лапидус под ником ZippO является молодым репером с немаленькой армией фанатов. На его YouTube-канал подписано более 30 тысяч поклонников, а треки с каждым днем набирают популярности. На PokerMatch Илья играет под ником zmusic и рассматривает игру как хобби.

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В отличие от ZippO, Яна Горская уже давно в покере и начинает делать первые шаги в профессиональной карьере. Девушка уже принимала участие в турнирах PokerMatch UA Millions в Одессе и Киеве и теперь планирует наработать скилл, чтобы поехать на WSOP.

На PokerMatch Горская играет под ником YaFirst. Что же касается жизни вне овального стола, то Яна является мастером спорта международного класса по спортивным танцам, гонщицей и трейдером криптовалют.

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В свою очередь Михаил Потемкин уже добился неплохих высот в покере. Игрока под ником BlackStack94 можно назвать мастером кэш-игр. Также Михаил ведет популярный блог о покере на GipsyTeam.

В конце прошлого года Потемкин выиграл топовый хедз-ап турнир на PokerMatch. Кроме того, он является не только покеристом, но и дипломированным полиграфологом.

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