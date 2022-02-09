Стародавній Єгипет кличе! Як зіграти в покер у "Царстві Анубіса" та заробити до 30 тисяч

Найбільший покер-рум України PokerMatch запрошує гравців взяти участь у захоплюючій гонці за призами. Розповідаємо правила акції

Михайло Потьомкін запрошує до свого "Царства Анубіса" / Фото: PokerMatch

Минулого тижня PokerMatch представив трьох резидентів. Одним із них став дипломований поліграфолог, а також майстер кеш-ігор у покер Михайло "BlackStack94" Потьомкін.

Також покерист веде блог "Царство Анубіса" на GipsyTeam. Гравець не гаяв час і разом з PokerMatch підготував для клієнтів круту акцію, названу на честь свого блогу.

Реклама

Суть її полягає у рейк-гонці, яка пройде з 15 лютого до 15 березня. За цей час в акції "Царство Анубіс" буде розіграно аж 120 тисяч гривень між найактивнішими кеш-гравцями. Як взяти участь?

Головна умова – грати за кеш-столами на PokerMatch на лімітах 2,5/5 грн або 5/10 грн. Акція матиме чотири залікові періоди:

Реклама

5 лютого – 22 лютого

22 лютого – 1 березня

1 березня – 8 березня

8 березня – 15 березня

Читайте також: Як виграти 25 тисяч в українському покер-румі

У кожному з них буде складено свій лідерборд на основі згенерованого рейку (комісії з кожної роздачі) за кеш-столами. За кожну 1 грн рейка покеристи отримуватимуть по одному (ліміт – 2,5/5 грн) або два (ліміт – 5/10 грн) очка.

ТОП-12 гравців кожного періоду розділять між собою 30 тисяч гривень, переможцю ж дістанеться 7,5К. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.