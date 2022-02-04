Український покер-рум назвав імена трьох резидентів. Хто вони і чим займатимуться

Найбільший рум України PokerMatch запросив до своєї команди Іллю Лапідуса, Яну Горську та Михайла Потьомкіна. Знайомимося ближче із командою резидентів

Михайло Потьомкін (ліворуч), Яна Горська (по центру) та Ілля Лапідус (праворуч) / Фото: PokerMatch

Український покер-рум PokerMatch продовжує поповнювати свою команду новими крутими особами. Минулого літа рум представив трьох експертів, а вже восени затвердив шоумена Дядю Жору та чемпіона WSOPE Михайла Гутого як амбасадорів.

Сьогодні PokerMatch назвав імена трьох резидентів, які популяризуватимуть спортивний покер у різних сферах життя. Ними стали Ілля Лапідус, Яна Горська і Михайло Потьомкін. Пропонуємо познайомитись з ними ближче.

Реклама

Одесит Ілля Лапідус під ніком ZippO є молодим репером із немаленькою армією фанатів. На його YouTube-канал підписано понад 30 тисяч шанувальників, а треки з кожним днем набирають популярності. На PokerMatch Ілля грає під ніком zmusic та розглядає гру як хобі.

Реклама

На відміну від ZippO, Яна Горська вже давно у покері й починає робити перші кроки у професійній кар'єрі. Дівчина вже брала участь у турнірах PokerMatch UA Millions в Одесі та Києві й тепер планує напрацювати скіл, щоб поїхати на WSOP.

На PokerMatch Горська грає під ніком YaFirst. Що ж до життя поза овальним столом, то Яна є майстром спорту міжнародного класу зі спортивних танців, гонщицею та трейдером криптовалют.

Реклама

Своєю чергою Михайло Потьомкін вже досяг непоганих висот у покері. Гравця під ніком BlackStack94 можна назвати майстром кеш-ігор. Також Михайло веде популярний блог про покер на GipsyTeam.

Наприкінці минулого року Потьомкін виграв топовий хедз-ап турнір на PokerMatch. Крім того, він є не лише покеристом, а й дипломованим поліграфологом.