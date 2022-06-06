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Достал всех! Игрок из Германии взбесил соперников за покерным столом

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 июня, 11:42
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Кристофера Фогельсанга перестали любить в покерном мире после его постоянных затягиваний времени
Кристофер Фогельсанг
Кристофер Фогельсанг / Фото: WSOP

Вчера на WSOP 2022 подошел к концу ивент №6, в котором 64 спортсмена соревновались в хедз-апах по олимпийской системе. Бай-ин составил немалые 25 тысяч долларов.

Победителем стал Дэн Смит, который в хедз-апе одолел одного из лучших немецких покеристов в истории Кристофера Фогельсанга. Впрочем, в данном турнире куда больше запомнилась игра представителя Германии.

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Причем, не с лучшей стороны. В течение финалки и хедз-апа Фогельсанг максимально тянул время на принятие решения, используя почти каждый раунд лимитированные 2-3 минуты. Даже для того, чтобы сделать "чек".

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Сообщество покеристов возмутилось действиями Кристофера. К примеру, Скотт Сейвер, добывший недавно свой четвертый браслет в карьере, заявил, что Фогельсанг занимается подобными хитростями в каждом турнире.

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А второй самый успешный покерист в истории Джастин Бономо вообще считает, что немца следует забанить на неделю или дольше. Сам Фогельсанг, добывший почти 27 миллионов за карьеру в покере, пока не комментирует атаки в свою сторону.

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