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Дістав усіх! Гравець з Німеччини розлютив суперників за покерним столом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 червня, 11:42
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Крістофера Фогельсанга перестали любити в світі покеру після його постійних затягувань часу
Крістофер Фогельсанг
Крістофер Фогельсанг / Фото: WSOP

Вчора на WSOP 2022 добіг кінця івент №6, в якому 64 спортсмени змагалися в хедз-апах з олімпійської системи. Бай-ін становив чималі 25 тисяч доларів.

Переможцем став Ден Сміт, який у хедз-апі здолав одного з найкращих німецьких покеристів в історії Крістофера Фогельсанга. Втім, у цьому турнірі значно більше запам'яталася гра представника Німеччини.

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Причому не з кращого боку. Протягом фіналки та хедз-апу Фогельсанг максимально тягнув час на ухвалення рішення, використовуючи майже кожен раунд лімітовані 2-3 хвилини. Навіть для того, щоб зробити "чек".

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Суспільство покеристів обурилося діями Крістофера. Наприклад, Скотт Сейвер, який нещодавно добув свій четвертий браслет у кар'єрі, заявив, що Фогельсанг займається подібними хитрощами в кожному турнірі.

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А другий найуспішніший покерист в історії Джастін Бономо взагалі вважає, що німця слід забанити на тиждень чи довше. Сам Фогельсанг, який видобув майже 27 мільйонів за кар'єру в покері, поки що не коментує атаки у свій бік.

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