Гра
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Ден Сміт запалив на WSOP 2022 та втратив браслетну "невинність"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 14:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський покерист став тріумфатором хедз-ап івенту на Світовій серії покеру і піднявся в рейтингу найуспішніших гравців
Ден Сміт нарешті виграв золотий браслет WSOP
Ден Сміт нарешті виграв золотий браслет WSOP / Фото: Pokeroff

У Лас-Вегасі набирає обертів Світова серія покеру 2022. Найкращі гравці світу з'їхалися в готелі Bally's та Paris, щоб розділити між собою 89 золотих браслетів. Першими чемпіонами цієї WSOP стали:

Сьогодні вночі визначився переможець захоплюючого хедз-апівенту. 64 гравці протистояли один одному за олімпійською системою, проводячи дуелі аж до фіналу. Бай-ін у 25К дозволив наростити призовий фонд до 1,5 мільйонів доларів.

Реклама

У призи потрапили покеристи, які дійшли до чвертьфіналу та вище. Чемпіоном став відомий американський хайроллер Ден Сміт. Гравець із Нью-Джерсі зумів здолати у фіналі німця Крістофера Фогельсанга та поповнив банкролл на півмільйона.

Читайте також: Хто із гравців святкує день народження у червні

Для Дена це перший браслет у кар'єрі. До цього Сміт був найуспішнішим покеристом без тріумфу на WSOP, проте тепер цей штамп знято. Загалом за кар'єру покерист заробив 38,7 мільйона, піднявшись на 7 місце рейтингу All Time Money List після вчорашнього успіху.

Реклама

Результати фінального столу турніру WSOP Heads Up NLH Championship :

  1. Ден Сміт – 509,7 тис. доларів
  2. Крістофер Фогельсанг – 315 тис. доларів
  3. Даріо Саммартіно – 193,5 тис. доларів
  4. Кевін Рабічоу – 193,5 тис. доларів
  5. Шон Вінтер – 75 тис. доларів
  6. Джонатан Яффе – 75 тис. доларів
  7. Ченс Корнут – 75 тис. доларів
  8. Ділан Дестефано – 75 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ТРАВЕНЬ
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік
Кріс Фергюсон
Кріс Фергюсон
Хоссейн Енсан
Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти