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Шість топ-іменинників! Хто із гравців святкує день народження у червні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 червня, 08:06
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До вашої уваги – список червневих іменинників у покерному світі
Тімоті Адамс, Джозеф Маккіен та Деніел Колман святкують день народження у червні
Тімоті Адамс, Джозеф Маккіен та Деніел Колман святкують день народження у червні

Розпочався перший літній місяць 2022 року. Попереду на нас чекає чимало днів народження відомих покеристів. До вашої уваги – список гравців-іменинників червня.

4 червня – Тімоті Адамс

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ADAMS LEADS LAST SIX AS NORTH AMERICANS DOMINATE IN JEJU – Triton Poker

Тімоті є другим найуспішнішим гравцем в історії Канади після Даніеля Негреану. Покерист входить до ТОП-20 рейтингу All Time Money List, заробивши за свою кар'єру майже 28М. Також Адамс має один браслет WSOP, який він видобув у 2012 році.

7 червня – Джон Еспозіто

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Seat 5: John Esposito (3,630,000 in chips) | 2019 World Series of Poker | PokerNews

Житель Лас-Вегаса дебютував у покерному світі ще у 80-х і за цей час виграв 12 івентів. У тому числі браслет Світової серії покеру в 1999 році в Лімітному Холдемі. За кар'єру Джон встиг розбагатіти на 3,7 мільйона доларів.

9 червня – Девід Вільямс

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Poker Pro David Williams To Compete On 'MasterChef'

Уродженець Техасу досить успішно виступав на WSOP, увійшовши 35 разів у призову зону. Щоправда, браслет йому скорився лише раз аж 2006 року. Усього майже за 20 років своєї кар'єри Вільямс заробив 8,8 млн і на цьому не збирається зупинятися.

11 червня – Деніел Колман

Daniel Colman Clearance, 53% OFF | www.ingeniovirtual.com

Ден входить до когорти найуспішніших хайролерів, оскільки довів свій рівень доходу від покеру аж до 28,9 мільйона. Свій єдиний браслет він виграв у 2014 році, здобув у тому турнірі космічні призові – понад 15М.

28 червня – Джозеф Маккіен

Joe "fanofdapoker" McKeehen Wins Third Bracelet in 2020 WSOP Online $3,200 High Roller ($352,985) | PokerNews

За відносно недовгу кар'єру в покері (близько 10 років) Джозеф під сотню разів потрапляв у призи на великих івентах та взяв 24 перемоги. Головною серед них можна назвати вікторію Main Event WSOP 2015, що дозволило йому розбагатіти на 7,6М. Загалом за кар'єру Маккіен підняв 18,5 мільйона.

30 червня – Мартін Якобсон

Martin Jacobson Remembers His Fateful First World Series of Poker – PocketFives

Мартін – найуспішніший і найтитулованіший гравець зі Швеції. За кар'єру він зумів заробити 17 мільйонів доларів, входячи до ТОП-50 рейтингу All Time Money List. Якобсон майже 50 разів потрапляв у призи на WSOP, а свою єдину перемогу здобув у 2014 році, піднявши одразу 10М.

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Хоссейн Енсан
1 /2
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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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