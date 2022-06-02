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Шесть топ-именинников! Кто из игроков празднует день рождения в июне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 июня, 08:06
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Вашему вниманию – список июньских именинников в покерном мире
Тимоти Адамс, Джозеф Маккиен и Дэниел Колман празднуют день рождения в июне
Тимоти Адамс, Джозеф Маккиен и Дэниел Колман празднуют день рождения в июне

Начался первый летний месяц 2022 года. Впереди нас ожидает немало дней рождения известных покеристов. Вашему вниманию – список игроков-именинников июня.

4 июня – Тимоти Адамс

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ADAMS LEADS LAST SIX AS NORTH AMERICANS DOMINATE IN JEJU – Triton Poker

Тимоти является вторым самым успешным игроком в истории Канады после Даниэля Негреану. Покерист входит в ТОП-20 рейтинга All Time Money List, заработав за свою карьеру почти 28М. Также у Адамса есть один браслет WSOP, который он добыл в 2012 году.

7 июня – Джон Эспозито

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Seat 5: John Esposito (3,630,000 in chips) | 2019 World Series of Poker | PokerNews

Житель Лас-Вегаса дебютировал в покерном мире еще в 80-ых и за это время выиграл 12 ивентов. В том числе и браслет Мировой серии покера в 1999 году в Лимитном Холдеме. За карьеру Джон успел разбогатеть на 3,7 миллиона долларов.

9 июня – Дэвид Уильямс

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Poker Pro David Williams To Compete On 'MasterChef'

Уроженец Техаса довольно успешно выступал на WSOP, войдя 35 раз в призовую зону. Правда, браслет ему покорился лишь раз аж 2006 году. Всего почти за 20 лет своей карьеры Уильямс заработал 8,8 млн и на этом не собирается останавливаться.

11 июня – Дэниел Колман

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Дэн входит в когорту самых успешных хайроллеров, поскольку довел свой уровень дохода от покера аж до 28,9 миллионов. Свой единственный браслет он выиграл в 2014 году, добыв в том турнире космические призовые – более 15М.

28 июня – Джозеф Маккиэн

Joe "fanofdapoker" McKeehen Wins Third Bracelet in 2020 WSOP Online $3,200 High Roller ($352,985) | PokerNews

За относительно недолгую карьеру в покере (около 10 лет) Джозеф под сотню раз попадал в призы на крупных ивентах и взял 24 победы. Главной среди них можно назвать викторию на Main Event WSOP 2015, что позволило ему разбогатеть на 7,6М. Всего за карьеру Маккиэн поднял 18,5 миллиона.

30 июня – Мартин Якобсон

Martin Jacobson Remembers His Fateful First World Series of Poker – PocketFives

Мартин – самый успешный и титулованный игрок из Швеции. За карьеру он сумел заработать 17 миллионов долларов, входя в ТОП-50 рейтинга All Time Money List. Якобсон почти 50 раз попадал в призы на WSOP, а свою единственную победу добыл в 2014 году, подняв сразу 10М.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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