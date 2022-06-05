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Дэн Смит зажег на WSOP 2022 и лишился браслетной "девственности"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 июня, 14:44
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Американский покерист стал триумфатором хедз-ап ивента на Мировой серии покера и поднялся в рейтинге самых успешных игроков
Дэн Смит наконец-то выиграл золотой браслет WSOP
Дэн Смит наконец-то выиграл золотой браслет WSOP / Фото: Pokeroff

В Лас-Вегасе набирает обороты Мировая серия покера 2022. Лучшие игроки мира съехались в отели Bally's и Paris, чтобы разделить между собой 89 золотых браслетов. Первыми чемпионами этой WSOP стали:

Сегодня ночью определился победитель увлекательного хедз-ап ивента. 64 игрока противостояли друг другу по олимпийской системе, проводя дуэли вплоть до финала. Бай-ин в 25К позволил нарастить призовой фонд до 1,5 миллиона долларов.

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В призы попали покеристы, которые дошли до четвертьфинала и выше. Чемпионом же стал известный американский хайроллер Дэн Смит. Игрок из Нью-Джерси сумел одолеть в финале немца Кристофера Фогельсанга и пополнил банкролл на полмиллиона.

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Для Дэна это первый браслет в карьере. До этого Смит был самым успешным покеристом без триумфа на WSOP, однако теперь этот штамп снят. Всего за карьеру покерист заработал 38,7 миллиона, поднявшись на 7 место рейтинга All Time Money List после вчерашнего успеха.

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Результаты финального стола турнира WSOP Heads Up NLH Championship :

  1. Дэн Смит – 509,7 тыс. долларов
  2. Кристофер Фогельсанг – 315 тыс. долларов
  3. Дарио Саммартино – 193,5 тыс. долларов
  4. Кевин Рабичоу – 193,5 тыс. долларов
  5. Шон Винтер – 75 тыс. долларов
  6. Джонатан Яффе – 75 тыс. долларов
  7. Ченс Корнут – 75 тыс. долларов
  8. Дилан Дестефано – 75 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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