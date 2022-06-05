Дэн Смит зажег на WSOP 2022 и лишился браслетной "девственности"

Американский покерист стал триумфатором хедз-ап ивента на Мировой серии покера и поднялся в рейтинге самых успешных игроков

Дэн Смит наконец-то выиграл золотой браслет WSOP / Фото: Pokeroff

В Лас-Вегасе набирает обороты Мировая серия покера 2022. Лучшие игроки мира съехались в отели Bally's и Paris, чтобы разделить между собой 89 золотых браслетов. Первыми чемпионами этой WSOP стали:

Сегодня ночью определился победитель увлекательного хедз-ап ивента. 64 игрока противостояли друг другу по олимпийской системе, проводя дуэли вплоть до финала. Бай-ин в 25К позволил нарастить призовой фонд до 1,5 миллиона долларов.

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В призы попали покеристы, которые дошли до четвертьфинала и выше. Чемпионом же стал известный американский хайроллер Дэн Смит. Игрок из Нью-Джерси сумел одолеть в финале немца Кристофера Фогельсанга и пополнил банкролл на полмиллиона.

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Для Дэна это первый браслет в карьере. До этого Смит был самым успешным покеристом без триумфа на WSOP, однако теперь этот штамп снят. Всего за карьеру покерист заработал 38,7 миллиона, поднявшись на 7 место рейтинга All Time Money List после вчерашнего успеха.

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Результаты финального стола турнира WSOP Heads Up NLH Championship :