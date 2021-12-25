Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Боже, какой кайф! Как украинская покеристка выиграла крутую раздачу в интернете (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 декабря, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вероника Козленко стала участницей дикой ситуации, в которой ее рисковое выставление оправдало себя
Украинская покеристка Вероника Козленко
Украинская покеристка Вероника Козленко / Фото: Instagram Вероники Козленко

В онлайн-покере нередко происходят странные и нелогические раздачи. Во многом это объясняется не только стечением обстоятельств, но и большим количеством фишей в интернете.

Читайте также: Пять главных отличий между онлайн- и офлайн-покером

Реклама

Забавная ситуация на днях произошла с украинской покеристкой Вероникой Козленко. Девушка решила покатать в одном из онлайн-румов накануне Рождества.

В одной из раздач красотка получила одномастные QJ♥️. Уже на терне украинка собрала флеш, так как на стол легли 5♣️7♥️9♥️5♥️. Впрочем, ривер спутал ей все карты, так как прилетела 7♠️.

Читайте также: Три лайфхака, как улучшить игру в покер

Реклама

В игре оставалось еще двое соперников, поэтому был риск нарваться на фулл-хаус. И все же Вероника решила рискнуть и пойти в олл-ин, однако уже следующий ее соперник без раздумий сделал "колл".

Девушка уже готова была прощаться с банком, однако оппонент засвет одномастные 9Т♠️. Облегчение у Козленко было немалое, от такого действительно можно словить кайф!

@pokeroffru Вероника (twitch.tv/13_nika_13) выставляется с флешем на ривере во флайте Grand Prix PKO на #partypoker! #покер#стримерша#твичмоменты#покерукраина♬ оригинальный звук – Покерные хайлайты

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять