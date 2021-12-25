Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Комфорт или эмоции? Пять главных отличий между онлайн- и офлайн-покером

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
25 декабря, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Предлагаем детальнее разобраться, какие основные отличия есть между игрой в покер в интернете и вживую
Покер в онлайне и вживую - совершенно разные виды спорта
Покер в онлайне и вживую - совершенно разные виды спорта / Фото: Getty Images

Покер в онлайне и офлайне отличается кардинально. Те, кто успешен в интернете, зачастую проваливаются в живых играх. Несмотря на одинаковые правила игры и там, и там, между онлайном и офлайном есть немало отличий. Вашему вниманию – основные из них.

Poker Face – это только об офлайне

Реклама

В "живых турнирах" нужно контролировать любые проявления эмоций. Это довольно сложно, ведь дома за экраном игроки неосознанно проговаривают комбинации и действия. Потом эта привычка переносится и в живую игру, когда покеристы продолжают неосознанно шептать себе под нос.

Обязательно держите себя в руках в офлайне и не показывайте эмоции. Необходимо контролировать невербальные жесты: подергивание рук, улыбки и сверкающие глаза. В онлайне все эти знаки будут закрыты вашей аватаркой.

Реклама

Кроме того, в онлайне может быть место и для других эмоций. Вы можете разбить мышь об стену или нецензурно выругаться при плохой игре. Но такое поведение категорически запрещено в покер-румах. Там за агрессию за столом могут сделать замечание или же вовсе забанить на длительный период.

В онлайне очень много неопытных игроков

Фиши не пойдут в покерный клуб, где вынуждены будут показать себя лично или же опозориться перед кем-то из знакомых. В онлайне же не нужно смотреть в глаза оппонентам и вообще прикрыться необычным ником.

Реклама

В офлайне игроки более ответственно относятся к игре. В интернете же куда больше бессмысленных действий и нереальных раздач. Там чаще встречаются нелогические линии и бессмысленные ходы в олл-ин. Это, конечно, преимущество для дисциплинированных игроков, однако фактор удачи никто не отменял.

Правда, чем дальше, тем больше этот он минимизируется. В интернете появляются обучающие курсы, причем даже бесплатные, поэтому люди становятся более грамотными.

Стратегия игры очень разнится

Базовая стратегия игры в онлайне и офлайне остается одинаковой. Однако хорошая игра в онлайне не подразумевает хорошую игру в офлайне. Несколько лет назад Патрик Антониус заявил, что онлайн-покер перестал быть честной игрой из-за использования сторонних программ игроками.

Тогда же финн, будучи одним из лучших онлайнщиков, перешел в офлайн. В интернете можно проверить статистику соперников, их историю раздач. В офлайне это сделать куда сложнее, там нужно концентрировать внимание на текущих теллсах и эмоциях.

Удобство онлайн-покера

От игры в интернете покеристов отделяет всего несколько кликов, тогда как ради офлайна нужно заморочиться. Дело не только в расстоянии до покер-рума, но и дополнительных тратах: выпивка, транспорт.

А если вы отправляетесь в другую страну, то есть еще расходы на питание и проживание. Дома же можно катать хоть обнаженным. К тому же в онлайне больше разных вариантов игр и больше оппонентов, а также можно играть за нескольким столами сразу.

Впечатления

И все же покеристы иногда выбирают отправиться в другую страну, сыграть всего один турнир и на следующий день вернуться домой. Все ради живого общения и коммуникации с лучшими покеристами мира.

В онлайне вы с трудом сможете передать свои эмоции. И если в нашем первом пункте это была положительный аспект, то для личного удовлетворения это не подойдет. В интернете может просто стать скучно и игрок потеряет кайф от покера.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять