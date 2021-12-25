Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Боже, який кайф! Як українська покеристка виграла круту роздачу в інтернеті (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 грудня, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вероніка Козленко стала учасницею дикої ситуації, в якій її ризикове виставлення виправдало себе
Українська покеристка Вероніка Козленко
Українська покеристка Вероніка Козленко / Фото: Instagram Вероніки Козленко

В онлайн-покері нерідко відбуваються дивні та нелогічні роздачі. Певною мірою це пояснюється не тільки збігом обставин, але й великою кількістю фішів в інтернеті.

Читайте також: П'ять основних відмінностей між онлайн-і офлайн-покером

Реклама

Кумедна ситуація днями сталася з українською покеристкою Веронікою Козленко. Дівчина вирішила покатати в одному з онлайн-румів напередодні Різдва.

В одній із роздач красуня отримала одномасні QJ♥️. Вже на торні українка зібрала флеш, оскільки на стіл лягли 5♣️7♥️9♥️5♥️. Втім, рівер сплутав їй усі карти, оскільки прилетіла 7♠️.

Читайте також: Три лайфхаки, як покращити гру в покер

Реклама

У грі залишалося ще двоє суперників, тож був ризик нарватися на фул-хаус. І все ж таки Вероніка вирішила ризикнути і піти в олл-ін, проте вже наступний її суперник без роздумів зробив "кол".

Дівчина вже готова була прощатися з банком, однак опонент засвіту одномасні 9Т♠️. Полегшення у Козленка було чимало, від такого справді можна зловити кайф!

@pokeroffru Вероніка (twitch.tv/13_nika_13) виставляється з флешем на рівері у флайті Grand Prix PKO на #partypoker ! #покер #стримерка #твічмоменти #покерукраїна ♬ оригінальний звук – Покерні хайлайти

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти