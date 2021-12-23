Три лайфхака, как улучшить игру в покер. Советы от чемпиона мира

Многие начинающие игроки в покер задаются вопросом, как можно улучшить свою игру. За советом принято обращаться к профессионалам, которые уже достигли в покере определенного успеха.
К примеру, рекордсмен по золотым браслетам WSOP Фил Хельмут на каждый Main Event серии приходит в каком-то косплейном образе в окружении красавиц. Другие же предпочитают йогу или занятие спортом перед игрой в покер.
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Своими советами по улучшению игры в покер поделился амбассадор PokerMatch и один из лучших покеристов Украины Михаил Гутый.
1. Разогрев
2. Неудача
3. Перерыв
Гутый известен не только в нашей стране, но и во всем мире. Уже более семи лет Михаил попадает в призы на крупнейших сериях мира.
В 2018 году Гутому покорилась одна из главных вершин в покерном мире. На турнире серии WSOP Europe в Развадове украинец выиграл золотой браслет, триумфовав в ивенте Turbo Bounty Hunter.
Кроме того, в составе Национальной сборной Украины покерист из Луцка стал чемпионом мира по матч-покеру и лучшим игроком Кубка Наций-2020.