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Без бикини лучше: украинская красотка просит помощь в выборе купальника (фото, видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 августа, 19:30
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Алена Мироненко ловит кайф на пляжах Таиланда и никак не может выбрать костюм для плавания
Алена Мироненко - одна из лучших украинских игроков в покер
Алена Мироненко - одна из лучших украинских игроков в покер / Фото: Instagram Алены Мироненко

Алена Мироненко является одной из самых известных покеристок Украины. Красотка предпочитает онлайн-покер, а также ведет стримы.

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Кроме того, девушка активно ведет Instagram, где часто дарит подписчикам яркие фото. В последнее время Алена живет в Таиланде и не стесняется выкладывать горячие снимки из Пхукета.

Недавно девушка показала новые соблазнительные фото на пляже. На одном она позирует к аппетитном купальнике. На другой же красотка и вовсе оголила грудь.

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Также Алена продефилировала для подписчиков в нескольких купальниках, попросив фолловеров выбрать лучший. Активным участником видео стала милая собачка.

Отметим, что Алена играет в покер с 2018 года, когда ее на эту игру подсадил бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.

Позже команда стала двухкратным чемпионом мира. К слову, девушка близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая была частью той команды.

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Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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