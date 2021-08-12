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Без бікіні краще: українська красуня просить допомогу у виборі купальника (фото, відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 серпня, 19:30
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Олена Мироненко ловить кайф на пляжах Таїланду і ніяк не може обрати костюм для плавання
Олена Мироненко - одна з найкращих українських гравчинь в покер
Олена Мироненко - одна з найкращих українських гравчинь в покер / Фото: Instagram Альони Мироненко

Олена Мироненко є однією з найвідоміших покеристок України. Красуня віддає перевагу онлайн-покеру, а також веде стріми.

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Крім того, дівчина активно веде Instagram, де часто дарує підписникам яскраві фото. Останнім часом Олена живе в Таїланді і не соромиться викладати гарячі знімки з Пхукета.

Нещодавно дівчина показала нові спокусливі фото на пляжі. На одному вона позує в апетитному купальнику. На другій же красуня і зовсім оголила груди.

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Також Олена продефілювала для підписників у декількох купальниках, попросивши фоловерів вибрати кращий. Активним учасником відео стала мила собачка.

Відзначимо, що Олена грає в покер з 2018 року, коли її на цю гру підсадив бойфренд. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом.

Пізніше команда стала двократним чемпіоном світу. До слова, дівчина близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка була частиною тієї команди.

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Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
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