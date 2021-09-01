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Белорусский игрок невероятным образом оставил Али Имсировича без призов на Кипре (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
1 сентября, 16:40
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Виктор Малиновский не побоялся пойти в олл-ин против боснийца в ответственный момент
Виктор Малиновский лишил Али Имсировича солидных призовых
Виктор Малиновский лишил Али Имсировича солидных призовых / Фото: Pokernews

В эти дни на Северном Кипре стартовала крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты проходят в пятизвездочном отеле Merit Royal.

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Сегодня определится победитель Главного События серии с бай-ином аж 250 тысяч долларов. Вчера же определилась шестерка игроков, которые попадут в призовую зону.

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Причем последний неудачник финального стола покинул его довольно драматично. У Али Имсировича был пятый по размеру стек за столом, однако он с одномастными А2 полез в олл-ин.

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Али Имсирович (справа)
Али Имсирович (справа) / Фото: Poker Central

К несчастью для боснийца, ему ответил лидер чипкаунта Виктор Малиновский, которому прилетели одномастные АК. И уже на флопе Али получил небольшую надежду в довольно непростой ситуации.

На стол легли Q-3-4, что позволило ему надеяться на стрит или же ожидать на терне с ривером "двойку". Впрочем, прилетевшие в концовке 9-7 оставили боснийца на самом высоком непризовом месте.

Такому раскладу порадовались россиянин Вячеслав Булдыгин и американец Иван Ляу, которые имели совсем маленькие стеки. Сегодня же определится победитель Main Event.

Конечно же, после такой раздачи главным фаворитом будет Виктор Малиновский. Белорус имеет почти двойное преимущество над ближайшими оппонентами в лице Тимоти Адамса и Дэвида Питерса.

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