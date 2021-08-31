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Тони Джи в ударе: гений из Литвы поднял более миллиона долларов в турнире на Кипре (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
31 августа, 13:10
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Антанас Гуога выиграл второй ивент за три дня в крупной серии Super High Roller Bowl Europe
Тони Джи продолжает разрывать турниры по Short Deck
Тони Джи продолжает разрывать турниры по Short Deck / Фото: Pokernews

На прошлой неделе на Северном Кипре стартовала крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты проходят в пятизвездочном отеле Merit Royal.

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Вчера же завершился седьмой турнир серии. Всего 14 игроков решились сыграть в турнире по Short Deck с бай-ином 100 тысяч долларов. Правда, 12 из них сделали еще и ребай.

Одним из фаворитов значился литовский профи Антанас Гуога, известный как Тони Джи. Несколько дней назад Тони поднял почти 400 тысяч благодаря триумфу в другом ивенте по Short Deck.

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Свой статус литовец подтвердил и вчера. Антанас вышел в хедз-ап с малазийским любителем Полом Фуа и без особых проблем одолел оппонента.

Правда, важно отметить, что литовцу очень благоволила удача. В решающей раздаче Гуоге с АК повезло, ведь он смог собрать флеш и оставить на втором месте Пола с карманной парой тузов.

Победа позволила Тони добыть самые крупные призовые за свою карьеру – почти 1,2 млн долларов. Всего же на покере Гуога заработал 8,8 миллионов американских денег.

Результаты финального стола SHRBE Event #7 No Limit Short Deck Hold'em:

  1. Антанас Гуога – 1,19 млн долларов
  2. Пол Фуа – 728 тыс. долларов
  3. Даниэль Танг – 416 тыс. долларов
  4. Санти – 260 тыс. долларов
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