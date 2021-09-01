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Білоруський гравець неймовірним чином залишив Алі Імсіровіча без призів на Кіпрі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 вересня, 16:40
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Віктор Малиновський не побоявся піти в олл-ін проти боснійця у відповідальний момент
Віктор Малиновський позбавив Алі Імсіровіча солідних призових
Віктор Малиновський позбавив Алі Імсіровіча солідних призових / Фото: Pokernews

В ці дні на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

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Сьогодні визначиться переможець Головної події серії з бай-іном аж 250 тисяч доларів. Вчора ж стала відома шістка гравців, які потраплять до призової зони.

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Причому останній невдаха фінального столу залишив його досить драматично. У Алі Імсіровіча був п'ятий за розміром стек за столом, проте він з одномасними А2 поліз в олл-ін.

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Алі ІмсІрович (справа)
Алі ІмсІрович (справа) / Фото: Poker Central

На жаль для боснійця, йому відповів лідер чіпкаунту Віктор Малиновський, якому прилетіли одномасні АК. І вже на флопі Алі отримав невелику надію в досить непростій ситуації.

На стіл лягли Q-3-4, що дозволило йому сподіватися на стріт або ж очікувати на терні з рівером "двійку". Втім, які прилетіли в кінцівці 9-7 залишили боснійця на найвищому непризовому місці.

Такому розкладу пораділи росіянин В'ячеслав Булдигін та американець Іван Ляу, які мали зовсім маленькі стеки. Сьогодні ж визначиться переможець Main Event.

Звичайно ж, після такої роздачі головним фаворитом буде Віктор Малиновський. Білорус має майже подвійну перевагу над найближчими опонентами в особі Тімоті Адамса та Девіда Пітерса.

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