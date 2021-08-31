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Тоні Джі в ударі: геній з Литви підняв понад мільйон доларів у турнірі на Кіпрі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
31 серпня, 13:10
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Антанас Гуога виграв другий івент за три дні у великій серії Super High Roller Bowl Europe
Тоні Джі продовжує розривати турніри по Short Deck
Тоні Джі продовжує розривати турніри по Short Deck / Фото: Pokernews

Минулого тижня на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

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Вчора ж завершився сьомий турнір серії. Всього 14 гравців зважилися зіграти в турнірі по Short Deck з бай-іном 100 тисяч доларів. Правда, 12 з них зробили ще і ребай.

Одним з фаворитів значився литовський профі Антанас Гуога, відомий як Тоні Джі. Кілька днів тому Тоні підняв майже 400 тисяч завдяки тріумфу в іншому івенті по Short Deck.

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Свій статус литовець підтвердив і вчора. Антанас вийшов в хедз-ап з малайзійським любителем Полом Фуа і без особливих проблем здолав опонента.

Правда, важливо відзначити, що до литовця була дуже схильна удача. У вирішальній роздачі Гуозі з АК пощастило, адже він зміг зібрати флеш і залишити на другому місці Пола з кишеньковою парою тузів.

Перемога дозволила Тоні добути найбільші призові за свою кар'єру – майже 1,2 млн доларів. Всього ж на покері Гуога заробив 8,8 мільйона американських грошей.

Результати фінального столу SHRBE Event #7 No Limit Short Deck Hold'em:

  1. Антанас Гуога – 1,19 млн доларів
  2. Пол Фуа – 728 тис. доларів
  3. Даніель Танг – 416 тис. доларів
  4. Санті – 260 тис. доларів
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