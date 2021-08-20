Безкоштовне проживання та послуги барберів – на Північний Кіпр заманюють гравців у покер

З 23 серпня по 2 вересня PokerGo проведе серію турнірів Super High Roller Bowl Europe на території невизнаної держави

Алі Імсіровіч та Брін Кенні приїдуть на Північний Кіпр / Фото: Twitter Pokergo

В кінці серпня відбудеться велика покерна серія турнірів Super High Roller Bowl Europe. Крупний п'ятизірковий готель Merit Royal збере на Північному Кіпрі найкращих покеристів сучасності.

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Одним із спонсорів серії виступить платіжна система Luxon Pay, яка підготувала для топ-гравців сюрприз. Компанія запросила на Північний Кіпр двох відомих барберів.

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Їхні послуги будуть надані покеристам, які внесуть бай-ін в турнір на високих лімітах. Тому особливо цікаво, хто з гравців захоче поміняти свій імідж.

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Варто відзначити, що Super High Roller Bowl Europe стартує вже в найближчий понеділок, 23 серпня. Серія буде складатися з чотирьох турнірів із Short Deck та п'яти – з Безлімітного Холдему. Головна подія розпочнеться 30 серпня і триватиме аж три дні.

Бай-ін івенту складе аж 250 тисяч доларів. Очікується, що на Північний Кіпр прибудуть Стівен Чідвік, Девід Пітерс, Хоссейн Енсан, Тімоті Адамс, а також найуспішніший гравець 2021 року Алі Імсіровіч і найбагатший гравець за весь час Брін Кенні.

До слова, крім послуг барберів, господарі комплексу нададуть покеристам, які зіграють в турнірах з бай-іном 100 тисяч і більше, безкоштовне проживання та харчування по системі Ultra All-inclusive.