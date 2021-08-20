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Безкоштовне проживання та послуги барберів – на Північний Кіпр заманюють гравців у покер

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 серпня, 21:40
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З 23 серпня по 2 вересня PokerGo проведе серію турнірів Super High Roller Bowl Europe на території невизнаної держави
Алі Імсіровіч та Брін Кенні приїдуть на Північний Кіпр
Алі Імсіровіч та Брін Кенні приїдуть на Північний Кіпр / Фото: Twitter Pokergo

В кінці серпня відбудеться велика покерна серія турнірів Super High Roller Bowl Europe. Крупний п'ятизірковий готель Merit Royal збере на Північному Кіпрі найкращих покеристів сучасності.

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Одним із спонсорів серії виступить платіжна система Luxon Pay, яка підготувала для топ-гравців сюрприз. Компанія запросила на Північний Кіпр двох відомих барберів.

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Їхні послуги будуть надані покеристам, які внесуть бай-ін в турнір на високих лімітах. Тому особливо цікаво, хто з гравців захоче поміняти свій імідж.

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Варто відзначити, що Super High Roller Bowl Europe стартує вже в найближчий понеділок, 23 серпня. Серія буде складатися з чотирьох турнірів із Short Deck та п'яти – з Безлімітного Холдему. Головна подія розпочнеться 30 серпня і триватиме аж три дні.

Бай-ін івенту складе аж 250 тисяч доларів. Очікується, що на Північний Кіпр прибудуть Стівен Чідвік, Девід Пітерс, Хоссейн Енсан, Тімоті Адамс, а також найуспішніший гравець 2021 року Алі Імсіровіч і найбагатший гравець за весь час Брін Кенні.

До слова, крім послуг барберів, господарі комплексу нададуть покеристам, які зіграють в турнірах з бай-іном 100 тисяч і більше, безкоштовне проживання та харчування по системі Ultra All-inclusive.

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