Добре, що не в Криму: велика покерна серія турнірів відбудеться у невизнаній республіці

Найкращі гравці в покер з'їдуться на Північний Кіпр для участі турнірах Super High Roller Bowl Europe

Super High Roller Bowl Europe відбудеться в кінці серпня на Північному Кіпрі / Фото: Pokernews

У ці дні організація PokerGo проводить великий турнір хайролерів у Лас-Вегасі. За підсумками восьми турнірів переможець отримає чемпіонський кубок PokerGo Cup. У серії беруть участь багато відомих покеристи – Даніель Негреану, Стівен Чідвік, Алі Імсіровіч, Девід Пітерс, Джейсон Кун та інші.

Уже в кінці серпня організатори проведуть великий чемпіонат Super High Roller Bowl Europe. Це буде перший великий офлайн-турнір хайролерів, який відбудеться в Європі з початку пандемії коронавірусу. Останній SHRBE пройшов у березні минулого року в Сочі, а червнева серія була переведена в режим онлайн.

Цього разу серію івентів прийме комплекс Merit Royal Hotel Casino & Spa, який розташований на території невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру. PokerGo проведе дев'ять дорогих турнірів з 23 по 31 серпня. Мінімальний бай-ін складе 25 тисяч доларів, а вхід на Main Event буде оцінений аж у 250К.

До слова, господарі комплексу нададуть покеристам, які зіграють в турнірах з бай-іном 100 тисяч і більше, безкоштовне проживання та харчування по системі Ultra All-inclusive.