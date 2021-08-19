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Легендарний Манімейкер пропустить Світову серію покеру – все через сина

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
19 серпня, 18:30
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Чемпіон Main Event 2003 року боїться заразити сина коронавірусом, оскільки він не може бути вакцинованим
Кріс Манімейкер не хоче привезти коронавірус зі Світової серії покеру
Кріс Манімейкер не хоче привезти коронавірус зі Світової серії покеру

З 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікувана Світова серія покеру. WSOP вперше пройде офлайн після старту пандемії коронавірусу.

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Уже відомо, що участь в івентах візьмуть багато відомих гравців – Даніель Негреану, Філ Хельмут, Філ Айві та навіть Дойл Брансон. Однак без однієї легенди організаторам доведеться обійтися.

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На своїй сторінці в Twitter Кріс Манімейкер заявив, що він пропустить WSOP в цьому році, хоча він сам ненавидить себе за це рішення. Вся справа в його 9-річному синові, який не може бути вакцинованим від ковіду.

Манімейкер зізнався, що боїться привезти вірус з Лас-Вегаса. Сам же Кріс вже отримав вакцину від коронавірусу, проте навіть вакциновані люди здатні переносити заразу.

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Крім того, Манімейкер висловив обурення тими людьми, які не мають наміру вакцинуватися. Покерист зізнався, що з такою дурістю він не в змозі впоратися.

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Відмітимо, що Кріс справив фурор у світі покеру у 2003 році. Будучи звичайним бухгалтером і гравцем-аматором, Манімейкер несподівано став переможцем Головної події WSOP, не побоявшись в хедз-апі піти на блеф.

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