Легендарний Манімейкер пропустить Світову серію покеру – все через сина

З 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікувана Світова серія покеру. WSOP вперше пройде офлайн після старту пандемії коронавірусу.
Уже відомо, що участь в івентах візьмуть багато відомих гравців – Даніель Негреану, Філ Хельмут, Філ Айві та навіть Дойл Брансон. Однак без однієї легенди організаторам доведеться обійтися.
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На своїй сторінці в Twitter Кріс Манімейкер заявив, що він пропустить WSOP в цьому році, хоча він сам ненавидить себе за це рішення. Вся справа в його 9-річному синові, який не може бути вакцинованим від ковіду.
Манімейкер зізнався, що боїться привезти вірус з Лас-Вегаса. Сам же Кріс вже отримав вакцину від коронавірусу, проте навіть вакциновані люди здатні переносити заразу.
Крім того, Манімейкер висловив обурення тими людьми, які не мають наміру вакцинуватися. Покерист зізнався, що з такою дурістю він не в змозі впоратися.
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Відмітимо, що Кріс справив фурор у світі покеру у 2003 році. Будучи звичайним бухгалтером і гравцем-аматором, Манімейкер несподівано став переможцем Головної події WSOP, не побоявшись в хедз-апі піти на блеф.