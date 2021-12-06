Азартный гороскоп на неделю. Водолеи рискуют, Скорпионы не отступают

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп на неделю / Фото: Getty Images

Зима набирает обороты, а сегодня еще и стартует крупная онлайн-серия Winter Poker Cup. Идеальный повод попробовать свои силы за покерным столом!

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Игроки достаточно суеверны и часто верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Вас ждет размеренная и уверенная игра. Крупные призы не гарантированы, однако свои раздачи от вас никуда не денутся и как минимум отбить потраченные деньги у вас получится.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Очень тяжелая неделя вас ожидает. Позаботьтесь о том, чтобы вас ничего не отвлекало от игры, ведь потеря концентрации дорого вам обойдется.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Велика вероятность частой смены столов в турнирах. Воздержитесь от какого-либо риска, лишь спокойный стиль игры может вам помочь.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Ни в коем случае не теряйте бдительность за столом. Одна раздача может вывести вас в лидеры турнира и на этом багаже вы далеко зайдете. Не прозевайте премиальную руку!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Пока вы не решите сделать крупную ставку, игра будет идти спокойно. Именно ваш рейз может в корне изменить ситуацию за столом. Причем не только в вашу пользу.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Не экспериментируйте с видами покера. Омаха, Стад, Разз – там везения не ждите. Лишь старый-добрый Холдем приведет вас к успеху.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Доверьтесь своей интуиции, она вас не подведет. Следуйте своему внутреннему голосу, а не математическим расчетам, тогда обязательно окажетесь в призах.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Идите до конца! Если начали рейзить, ни в коем случае не сбрасывайте карты посреди раздачи. Это позволит вам неплохо заработать.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не поддавайтесь искушению пойти в олл-ин, велика вероятность проиграться. Ведите себя за столом тише воды ниже травы и трезво оценивайте свои карты.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Ручные карты одной масти будут приносить вам удачу, даже если это 2-7. Флеш не раз прилетит вам на неделе, но не стоит забывать, что существуют и более старшие комбинации.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Чаще рискуйте и блефуйте, соперники будут охотно поддерживать вашу ставку даже при плохих картах. Это ваш шанс серьезно подняться!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Покерная судьба вернет долг за прошлые провалы. Вы обязательно встретитесь с оппонентом, который когда-то лишил вас выигрыша, и возьмете у него реванш.