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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень. Водолії ризикують, Скорпіони не відступають

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 07:19
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Getty Images

Зима набирає обертів, а сьогодні ще й стартує велика онлайн серія Winter Poker Cup. Ідеальний привід спробувати свої сили за покерним столом!

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Гравці досить забобонні та часто вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

На вас чекає розмірена і впевнена гра. Великі призи не гарантовані, проте свої роздачі від вас нікуди не подінуться і як мінімум відбити витрачені гроші вам вдасться.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Дуже важкий тиждень на вас чекає. Подбайте про те, щоб вас нічого не відволікало від гри, адже втрата концентрації дорого вам обійдеться.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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Велика ймовірність частої зміни столів у турнірах. Утримайтеся від будь-якого ризику, лише спокійний стиль гри може допомогти вам.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

У жодному разі не втрачайте пильності за столом. Одна роздача може вивести вас у лідери турніру, і на цьому багажі ви далеко зайдете. Не проґавте преміальну руку!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Поки ви не вирішите зробити велику ставку, гра йтиме спокійно. Саме ваш рейз може докорінно змінити ситуацію за столом. Причому не лише на вашу користь.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Не експериментуйте з видами покеру. Омаха, Стад, Разз – там везіння не чекайте. Лише старий-добрий Холдем приведе вас до успіху.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Довіртеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, а не до математичних розрахунків, тоді обов'язково опинитеся в призах.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Ідіть до кінця! Якщо почали рейзити, у жодному разі не скидайте карти серед роздачі. Це дозволить вам непогано заробити.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Не піддавайтесь спокусі піти в олл-ін, велика ймовірність програтися. Поводьтеся за столом тихіше води нижче трави і тверезо оцінюйте свої карти.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Ручні карти однієї масті будуть приносити вам удачу, навіть якщо це 2-7. Флеш не раз прилетить вам на тижні, але не варто забувати, що є і старші комбінації.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Найчастіше ризикуйте та блефуйте, суперники охоче підтримуватимуть вашу ставку навіть при поганих картах. Це ваш шанс серйозно піднятися!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Покерна доля поверне борг за минулі провали. Ви обов'язково зустрінетеся з опонентом, який колись позбавив вас виграшу, та візьмете у нього реванш.

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