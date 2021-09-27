Азартный гороскоп на неделю. Довольные Весы и трезвые Скорпионы

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для игроков в покер

Начинается очередная неделя, которая плавно перетечет в новый месяц. Пора планировать свою игру в покер, а помочь в этом сможет наш гороскоп на неделю. Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте узнавать вместе!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

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Овен / Фото: Сегодня

Откажитесь от агрессивной игры, она не принесет вам успеха. Выжидайте свой шанс и будьте готовы запушить на подходящую комбинацию.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Вас ожидает судьбоносное каре, которое поможет вам перевернуть игру. Не упустите его, чтобы вырваться в фавориты турнира.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Сыграйте вживую с незнакомыми людьми в покер-руме. Вы сможете их удивить своей игрой и получить с этого профит.

РАК. 22 июня — 22 июля

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Рак / Фото: Сегодня

Попытайте удачу в Омахе, вам куда чаще будет прилетать нужная комбинация с четырьмя картами на руках. Освежите правила игры в Омаху и вперед!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Пора пойти на повышение и сыграть против сильных соперников на высоких лимитах. Вы получите необходимый опыт и возможно даже останетесь в плюсе.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Попробуйте вывести соперников из равновесия, это поможет вам быстрее разорить их. Колкие словечки, вызывающее поведение, неприятные звуки – побудьте раздражителем для них!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Игра в покер будет приносить вам удовольствие и только. Будьте готовы расстаться с банком, профит вам не светит на этой неделе.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Запаситесь чаем или кофе, вас ждут долгие турниры и призы. Откажитесь от алкоголя, он вам только помешает добиться долгожданного успеха.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Залетайте в онлайн и играйте на полную. Ваши эмоции не прочитают, а это и главное, ведь своим мастерством вы заберете вожделенный приз.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Красный цвет вам к лицу, вы знали? Даже если речь о картах. Бубны и червы будут пополнять ваш банк регулярно, тогда как на "черные" карты советуем не делать ставку.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Не дайте вывести себя из строя, сохраняйте полную концентрацию и не реагируйте на выпады оппонентов. Ваше мастерство – ваш ключ к успеху.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Вам не раз выпадут карманные тузы, делайте на них ставку. Чем чаще будете играть в покер, тем больше шансов получить возможность обогатиться.