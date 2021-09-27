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Азартний гороскоп на тиждень. Задоволені Терези та тверезі Скорпіони

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 вересня, 11:51
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для гравців у покер
Гороскоп для гравців у покер

Починається черговий тиждень, яка плавно перетече в новий місяць. Час планувати свою гру в покер, а допомогти в цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

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Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від агресивної гри, вона не принесе вам успіху. Вичікуйте свій шанс і будьте готові запушити на відповідну комбінацію.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

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Вас чекає доленосне каре, яке допоможе вам перевернути гру. Не пропустіть його, щоб вирватися в лідери турніру.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Зіграйте наживо з незнайомими людьми в покер-румі. Ви зможете їх здивувати своєю грою і отримати з цього профіт.

РАК. 22 червня – 22 липня

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Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Спробуйте удачу в Омасі, вам куди частіше буде прилітати потрібна комбінація з чотирма картами на руках. Освіжіть правила гри в Омаху і вперед!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Час піти на підвищення і зіграти проти сильних суперників на високих лімітах. Ви отримаєте необхідний досвід і можливо навіть залишитеся в плюсі.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Спробуйте вивести суперників з рівноваги, це допоможе вам швидше розорити їх. Колючі слівця, зухвала поведінка, неприємні звуки – побудьте подразником для них!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Гра в покер буде приносити вам задоволення і тільки. Будьте готові розлучитися з банком, профіт вам не світить на цьому тижні.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Запасіться чаєм або кавою, на вас чекають довгі турніри і призи. Відмовтеся від алкоголю, він вам тільки зашкодить домогтися довгоочікуваного успіху.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Залітайте в онлайн і грайте на повну. Ваші емоції не прочитають, а це і головне, адже своєю майстерністю ви заберете жаданий приз.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Червоний колір вам до лиця, ви знали? Навіть якщо мова про карти. Бубни і черви будуть поповнювати ваш банк регулярно, тоді як на "чорні" карти радимо не робити ставку.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Не дайте вивести себе з ладу, зберігайте повну концентрацію і не реагуйте на випади опонентів. Ваше майстерність – ваш ключ до успіху.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Вам не раз випадуть кишенькові тузи, робіть на них ставку. Чим частіше будете грати в покер, тим більше шансів отримати можливість збагатитися.

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