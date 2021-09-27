Азартний гороскоп на тиждень. Задоволені Терези та тверезі Скорпіони

Починається черговий тиждень, яка плавно перетече в новий місяць. Час планувати свою гру в покер, а допомогти в цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Відмовтеся від агресивної гри, вона не принесе вам успіху. Вичікуйте свій шанс і будьте готові запушити на відповідну комбінацію.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Вас чекає доленосне каре, яке допоможе вам перевернути гру. Не пропустіть його, щоб вирватися в лідери турніру.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Зіграйте наживо з незнайомими людьми в покер-румі. Ви зможете їх здивувати своєю грою і отримати з цього профіт.
РАК. 22 червня – 22 липня
Спробуйте удачу в Омасі, вам куди частіше буде прилітати потрібна комбінація з чотирма картами на руках. Освіжіть правила гри в Омаху і вперед!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Час піти на підвищення і зіграти проти сильних суперників на високих лімітах. Ви отримаєте необхідний досвід і можливо навіть залишитеся в плюсі.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Спробуйте вивести суперників з рівноваги, це допоможе вам швидше розорити їх. Колючі слівця, зухвала поведінка, неприємні звуки – побудьте подразником для них!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Гра в покер буде приносити вам задоволення і тільки. Будьте готові розлучитися з банком, профіт вам не світить на цьому тижні.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Запасіться чаєм або кавою, на вас чекають довгі турніри і призи. Відмовтеся від алкоголю, він вам тільки зашкодить домогтися довгоочікуваного успіху.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Залітайте в онлайн і грайте на повну. Ваші емоції не прочитають, а це і головне, адже своєю майстерністю ви заберете жаданий приз.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Червоний колір вам до лиця, ви знали? Навіть якщо мова про карти. Бубни і черви будуть поповнювати ваш банк регулярно, тоді як на "чорні" карти радимо не робити ставку.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Не дайте вивести себе з ладу, зберігайте повну концентрацію і не реагуйте на випади опонентів. Ваше майстерність – ваш ключ до успіху.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Вам не раз випадуть кишенькові тузи, робіть на них ставку. Чим частіше будете грати в покер, тим більше шансів отримати можливість збагатитися.