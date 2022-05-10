Американский инвестор посетил исторический Гран-При Формулы-1 вместе с красоткой-женой

Бизнесмен и покерист Билл Перкинс стал свидетелем первого в истории Гран-При Майами, в котором победителем стал Макс Ферстаппен

Билл Перкинс и его горячая жена Лара Себастьян

На выходных во Флориде на автодроме в Майами-Гарденс состоялся пятый Гран-при Формулы-1 в 2022 году, что стало дебютом для ГП Майами в "королевских автогонках".

Событие вызвало интерес у американского бомонда. На гонку заявился и известный бизнесмен и инвестор Билл Перкинс, который является активным игроком в покер.

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На Гран-При Перкинс прибыл со своим другом-покеристом Джеффом Гроссом, а также красоткой-женой Ларой Себастьян. Снимками с этапа Формулы-1 Билл поделился на своей страничке в Instagram.

Отметим, что победителем гонки стал голландский гонщик Макс Ферстаппен, являющийся действующим чемпионом Формулы-1. Пилот Ред Булла сумел опередить дуэт из Феррари Шарль Леклер – Карлос Сайнс.

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Впрочем, это не позволило голландскому гонщику выйти в лидеры турнирной таблицы. Шарль Леклер имеет перевес над ним в 29 очков. Следующий Гран-При состоится 22 мая в Испании на автодроме "Барселона-Каталония" в Монтмело.