Американський інвестор відвідав історичний Гран-Прі Формули-1 разом із красунею-дружиною

Бізнесмен і покерист Білл Перкінс став свідком першого в історії Гран-Прі Майамі, у якому переможцем став Макс Ферстаппен

Білл Перкінс та його гаряча дружина Лара Себастьян

На вихідних у Флориді на автодромі в Майамі-Гарденс відбувся п'ятий Гран-прі Формули-1 у 2022 році, що стало дебютом для ГП Майамі у "королівських автоперегонах.

Подія викликала інтерес у американського бомонду. На гонку заявився і відомий бізнесмен та інвестор Білл Перкінс, який є активним гравцем у покер.

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На Гран-Прі Перкінс прибув зі своїм другом-покеристом Джеффом Гроссом, а також красунею-дружиною Ларою Себастьян . Знімками з етапу Формули-1 Білл поділився на своїй сторінці у Instagram.

Зазначимо, що переможцем гонки став голландський гонщик Макс Ферстаппен, який є чинним чемпіоном Формули-1. Пілот Ред Булла зумів випередити дует із Феррарі Шарль Леклер – Карлос Сайнс.

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Втім, це не дозволило голландському гонщику вийти у лідери турнірної таблиці. Шарль Леклер має перевагу над ним 29 очок. Наступний Гран-Прі пройде 22 травня в Іспанії на автодромі "Барселона-Каталонія" у Монтмело.