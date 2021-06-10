Апетитна няшка для покерного бізнесмена: гарячі фото дружини Білла Перкінса

Лара Себастьян тішить підписників в Instagram яскравими знімками в купальниках

Лара Себастьян вже більше п'яти років є супутницею відомого покериста Білла Перкінса / Фото: Instagram Лари Себастьян

Нещодавно почалася тривала серія хедз-ап битви Білла Перкінса з покеристом Лендоном Тайсом. Бізнесмен – завзятий гравець у карти і, відповідно, привертає чималу увагу представниць жіночої статі. Втім, серце Білла вже давно зайняте.

З 2015 року Перкінс зустрічається з гарячою моделлю Ларою Себастьян. Дівчина уродженка Канади, проте вже у 23 роки переїхала в США. Лара активно займається танцями, має свою школу хореографії. Також красуня знялася в декількох фільмах і серіалах, проте грала в них другорядні ролі.

Пара познайомилася на Багамах, куди Перкінс відправився на черговий покерний турнір. Там їхні стосунки й зав'язалися, а до весілля вони дійшли аж у 2020 році. Зіграли вони його у хорватському Дубровнику, в який Лара і Білл закохалися через місцеву природу. Разом вони виховують двох доньок Перкінса від першого шлюбу.

Лара також грає в покер, намагаючись довести, що ця гра не тільки для чоловіків. Дівчина активно веде свій Instagram, де має аж 235 тисяч підписників. Крім того, є у неї і свій власний сайт.