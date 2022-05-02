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Ух які кубики! Американський бізнесмен назвав неймовірний рецепт схуднення за півроку (фото)

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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2 травня, 20:49
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Покерист Білл Перкінс зумів зменшити відсоток жиру в організмі втричі і розповів про те, як досяг успіху
Білл Перкінс накачав неймовірний прес
Білл Перкінс накачав неймовірний прес

Американський бізнесмен Білл Перкінс є не лише успішним інвестором, а й письменником, а також кінопродюсером. Крім того, Білл є частим гостем за покерним столом, віддаючи перевагу високим лімітам.

Також Перкінс нерідко бере участь у різних суперечках. Минулого літа американець ефектно виграв суперечку у молодого покериста Лендона Тайса, який вірив у свою перемогу у хедз-апі з перевагою в 700 тисяч доларів

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Днями 53-річний Перкінс показав свою форму у Instagram. Білл зробив собі тіло бодібілдера, зменшивши кількість жиру з 24% до 8% за півроку. Також покерист поділився своїм покроковим секретом успіху:

  1. Дієта. Калорії, співвідношення БЖВ та кількість прийомів їжі розрахували за мене. Я лише скоригував раціон за своїми смаковими уподобаннями.
  2. У кожної людини знайдуться вільні 30 хвилин на день. Так каже мій тренер. Протягом цих 30 хвилин ми й займалися пекельними тренуваннями, після чого йшло кардіо. Тренування були тричі на тиждень, кардіо було щодня.
  3. Поставив удома велотренажер. Жодних виправдань: заторів, дощових або холодних днів. 30 секунд – і я на тренажері. Займався з обтяжувачами по 30 хвилин щодня, не більше.
  4. Дизайн поведінки вирішує. Звичайно, вам доведеться трохи більше зайнятися приготуванням. Але дизайн поведінки допоможе більше ніж мотивація.

До речі, на початку року Перкінс посперечався на схуднення зі скандальним Дагом Полком. Покерист з Техасу уклав з Біллом парі він зменшив відсоток підшкірного жиру вдвічі. Що ж, Перкінс цілком може повчитися у Перкінса.

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