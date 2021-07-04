Недооцінив суперника: покерист Лендон Тайс боягузливо здався посеред дуелі з відомим бізнесменом

Білл Перкінс чинив гідний опір американському професійному гравцеві, який вирішив не завершувати хедз-ап битву

Лендон Тайс (зліва) та Білл Перкінс (справа) / Фото: hochgepokert.com

З кінця травня тривала гаряча хедз-ап битва між професійним гравцем Лендоном Тайсом та бізнесменом Біллом Перкінсом. Нагадаємо, що за умовами парі суперники домовилися відіграти 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця в дуелі. Однак перед її початком Тайс дав Перкінсу фору в 720 тисяч доларів.

Втім, покерист не витримав напруги та достроково здався, не догравши навіть 25% дистанції. За 12 сесій було зіграно 4907 роздач, за підсумками яких Тайс відіграв лише 63 тисячі доларів. Лендон заявив на своїй сторінці в Twitter, що не очікував від Перкінса такого рівня і прийняв рішення вийти з челенджу.

Як підсумок, суперники домовилися, що Тайс заплатить Біллу 376 тисяч доларів замість 657К за початковими правилами. Бізнесмен не став висміювати суперника і подякував Лендону за дуель, назвавши його майбутньою зіркою покеру. Він також вважає, що Тайс прийняв правильне рішення здатися.

Також Перкінс подякував тренерам з HybridPoker, які перетворили його в сильного гравця всього за три місяці. Сам же Тайс ставить перед собою нові цілі, плануючи підкорювати Світову серію покеру WSOP Online, яка проходить з 1 липня по 1 серпня.