Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Ух, какие кубики! Американский бизнесмен назвал невероятный рецепт похудения за полгода (фото)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 20:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Покерист Билл Перкинс сумел уменьшить процент жира в организме в три раза и рассказал о том, как добился успеха
Билл Перкинс накачал невероятный пресс
Билл Перкинс накачал невероятный пресс

Американский бизнесмен Билл Перкинс является не только успешным инвестором, но писателем, а также кинопродюсером. Кроме того, Билл является частым гостем за покерным столом, предпочитая высокие лимиты.

Также Перкинс нередко участвует в различных спорах. Прошлым летом американец эффектно выиграл спор у молодого покериста Лэндона Тайса, который верил в свою победу в хедз-апе с преимуществом в 700 тысяч долларов.

Реклама

На днях 53-летний Перкинс показал свою форму в Instagram. Билл сделал себе тело бодибилдера, уменьшив количество жира с 24% до 8% за полгода. Также покерист поделился своим пошаговым секретом успеха:

  1. Диета. Калории, соотношение БЖУ и количество приемов пищи рассчитали за меня. Я только скорректировал рацион по своим вкусовым предпочтениям.
  2. У каждого человека найдутся свободные 30 минут в день. Так говорит мой тренер. В течение этих 30 минут мы и занимались адовыми тренировками, после чего шло кардио. Тренировки были три раза в неделю, кардио было каждый день.
  3. Поставил дома велотренажер. Никаких оправданий: пробок, дождливых или холодных дней. 30 секунд – и я на тренажере. Занимался с утяжелителями по 30 минут каждый день, не больше.
  4. Дизайн поведения решает. Конечно, вам придется чуть больше заняться готовкой. Но дизайн поведения поможет больше, чем мотивация.

К слову, в начале года Перкинс поспорил на похудение со скандальным Дагом Полком. Покерист из Техаса заключил с Биллом пари он уменьшить процент подкожного жира в два раза. Что ж, Перкинс вполне может поучиться у Перкинса.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Опрос
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять