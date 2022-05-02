Ух, какие кубики! Американский бизнесмен назвал невероятный рецепт похудения за полгода (фото)

Покерист Билл Перкинс сумел уменьшить процент жира в организме в три раза и рассказал о том, как добился успеха

Билл Перкинс накачал невероятный пресс

Американский бизнесмен Билл Перкинс является не только успешным инвестором, но писателем, а также кинопродюсером. Кроме того, Билл является частым гостем за покерным столом, предпочитая высокие лимиты.

Также Перкинс нередко участвует в различных спорах. Прошлым летом американец эффектно выиграл спор у молодого покериста Лэндона Тайса, который верил в свою победу в хедз-апе с преимуществом в 700 тысяч долларов.

Реклама

На днях 53-летний Перкинс показал свою форму в Instagram. Билл сделал себе тело бодибилдера, уменьшив количество жира с 24% до 8% за полгода. Также покерист поделился своим пошаговым секретом успеха:

Диета. Калории, соотношение БЖУ и количество приемов пищи рассчитали за меня. Я только скорректировал рацион по своим вкусовым предпочтениям. У каждого человека найдутся свободные 30 минут в день. Так говорит мой тренер. В течение этих 30 минут мы и занимались адовыми тренировками, после чего шло кардио. Тренировки были три раза в неделю, кардио было каждый день. Поставил дома велотренажер. Никаких оправданий: пробок, дождливых или холодных дней. 30 секунд – и я на тренажере. Занимался с утяжелителями по 30 минут каждый день, не больше. Дизайн поведения решает. Конечно, вам придется чуть больше заняться готовкой. Но дизайн поведения поможет больше, чем мотивация.

К слову, в начале года Перкинс поспорил на похудение со скандальным Дагом Полком. Покерист из Техаса заключил с Биллом пари он уменьшить процент подкожного жира в два раза. Что ж, Перкинс вполне может поучиться у Перкинса.