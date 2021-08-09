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Американский игрок со своей женой-красоткой готовятся к первенцу – пара еще не выбрала имя

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
9 августа, 15:10
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Эндрю и Кристи Морено показали детскую спальню, в которой их младенец будет расти
Эндрю и Кристи Морено ждут ребенка
Эндрю и Кристи Морено ждут ребенка / Фото: Instagram Кристи Морено

Эндрю Морено стал одним из самых успешных покеристов за последнее время. Американец выиграл более 2,5 миллиона долларов за карьеру.

Правда, после успеха на Wynn Millions в конце июня Эндрю взял паузу в карьере. Причиной такого решения стало ожидание рождения сына.

Тем временем, его супруга Кристи активно постит в Instagram "беременные" фотографии. Так, вчера девушка показала детскую комнату, в которой малыш будет расти. Выглядит довольно мило!

К слову, пара так и не выбрала имя для своего сына. Кристи призналась, что они с Эндрю назовут ребенка уже после рождения и надеется, что малыш "поможет" им в этом выборе.

Отметим, что сама Криститакже иногда играет в покер и несколько раз попадала в призы на крупных турнирах. За свою карьеру Кристи выиграла 158 тысяч долларов. Ее наилучшим достижением стало 5 место на Главном событии WSOP Circuit в 2018 году.

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