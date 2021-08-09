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Американський гравець зі своєю дружиною-красунею готуються до первістка – пара ще не вибрала ім'я

Андрій Трофімов, Анатолій Дерека
9 серпня, 15:10
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Ендрю та Крісті Морено показали дитячу спальню, в якій їх немовля буде рости
Ендрю та Крісті Морено чекають на дитину
Ендрю та Крісті Морено чекають на дитину / Фото: Instagram Крісті Морено

Ендрю Морено став одним з найуспішніших покеристів за останній час. Американець виграв понад 2,5 мільйона доларів за кар'єру.

Правда, після успіху на Wynn Millions в кінці червня Ендрю взяв паузу в кар'єрі. Причиною такого рішення стало очікування народження сина.

Тим часом його дружина Крісті активно постить в Instagram "вагітні" фотографії. Так, вчора дівчина показала дитячу кімнату, в якій малюк буде рости. Виглядає досить мило!

До слова, пара так і не вибрала ім'я для свого сина. Крісті зізналася, що вони з Ендрю назвуть дитину вже після народження і сподівається, що малюк "допоможе" їм в цьому виборі.

Відзначимо, що сама Крісті також іноді грає в покер і кілька разів потрапляла в призи на великих турнірах. За свою кар'єру Крісті виграла 158 тисяч доларів. Її найкращим досягненням стало 5 місце на Головній події WSOP Circuit у 2018 році.

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Алекс vezec8
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