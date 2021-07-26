Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Успешный американский игрок на время завязал с покером из-за жены и ребенка (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
26 июля, 19:20
Копировать ссылку
Эндрю Морено решил не брать карты в руки, пока его супруга-красавица Кристи ожидает появление младенца
Эндрю и Кристи Морено ждут ребенка
Эндрю и Кристи Морено ждут ребенка / Фото: Instagram Кристи Морено

Одним из самых успешных покеристов за последнее время стал Эндрю Морено. Американец выиграл почти 2,5 миллиона долларов за карьеру.

В начале июля Морено стал чемпионом крупного турнира Wynn Millions. За свой успех в Лас-Вегасе игрок получил 1,4 миллиона. Впрочем, главный свой приз в жизни Эндрю все еще ожидает.

Красавица-жена покериста Кристи на своей страничке в Instagram активно публикует свои фотографии в беременном состоянии. Неделю назад парочка организовала большую вечеринку бэйби шауэр для родственников. Такой праздник типичен для США и отмечается для будущих мам накануне родов.

Также недавно Кристи выложила фото вместе с Эндрю и животиком. В посте девушка рассказала, что ее муж отказался от покерных турниров до того времени, пока не родится ребенок. Уже известно, что пара ожидает мальчика, однако имя ему еще не выбрала.

К слову, сама девушка также иногда играет в покер и несколько раз попадала в призы на крупных турнирах. За свою карьеру Кристи выиграла 158 тысяч долларов. Ее наилучшим достижением стало 5 место на Главном событии WSOP Circuit в 2018 году.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
WSOP
Больше новостей
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
318
2
Фил Айви Фил Айви
158
3
Лив Боэри Лив Боэри
122
4
Мария Хо Мария Хо
110
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
98
Смотреть весь рейтинг
Мировая серия покера 2021

WSOP
Online

Все обладатели браслетов
Опрос
Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
Правила жизни покериста
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.0
Смотреть весь рейтинг
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять