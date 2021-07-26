Успешный американский игрок на время завязал с покером из-за жены и ребенка (фото)

Эндрю Морено решил не брать карты в руки, пока его супруга-красавица Кристи ожидает появление младенца

Эндрю и Кристи Морено ждут ребенка / Фото: Instagram Кристи Морено

Одним из самых успешных покеристов за последнее время стал Эндрю Морено. Американец выиграл почти 2,5 миллиона долларов за карьеру.

В начале июля Морено стал чемпионом крупного турнира Wynn Millions. За свой успех в Лас-Вегасе игрок получил 1,4 миллиона. Впрочем, главный свой приз в жизни Эндрю все еще ожидает.

Красавица-жена покериста Кристи на своей страничке в Instagram активно публикует свои фотографии в беременном состоянии. Неделю назад парочка организовала большую вечеринку бэйби шауэр для родственников. Такой праздник типичен для США и отмечается для будущих мам накануне родов.

Также недавно Кристи выложила фото вместе с Эндрю и животиком. В посте девушка рассказала, что ее муж отказался от покерных турниров до того времени, пока не родится ребенок. Уже известно, что пара ожидает мальчика, однако имя ему еще не выбрала.

К слову, сама девушка также иногда играет в покер и несколько раз попадала в призы на крупных турнирах. За свою карьеру Кристи выиграла 158 тысяч долларов. Ее наилучшим достижением стало 5 место на Главном событии WSOP Circuit в 2018 году.